محافظ كفر الشيخ يؤدي صلاة عيد الأضحى بمسجد الاستاد الرياضي |صور

أدى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم، الأربعاء، صلاة عيد الأضحى بمسجد الإستاد بمدينة كفر الشيخ، مقدمين التهنئة لأهالي المحافظة والقيادات التنفيذية والشعبية بمناسبة عيد الأضحى، داعين الله أن يحفظ مصر في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.



جاء ذلك بحضور اللواء خالد عبد السلام بدر، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير المساعد، والمهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ عبد القادر سليم، مدير إدارة الدعوة، والأجهزة الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.



من جانبه، قال الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، لم ترصد غرفة العمليات بأوقاف كفر الشيخ أي مخالفات أثناء أداء صلاة عيد الأضحى.



من جانبه، تابع الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، أداء الآلاف من المصلين بالمساجد بالقرى والمدن، صلاة عيد الأضحى المبارك، وسط تواجد رجال الأمن لأعمال التأمين، وسيارات الإسعاف في محيط المساجد.

IMG-20230628-WA0050

IMG-20230628-WA0049

IMG-20230628-WA0051

IMG-20230628-WA0052

IMG-20230628-WA0048

IMG-20230628-WA0043

IMG-20230628-WA0044

IMG-20230628-WA0041