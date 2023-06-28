احتفالاً بعيد الأضحى المبارك.. توزيع ورود وحلوى وكروت تهنئة من الرئيس بكفر الشيخ

شهدت محافظة كفر الشيخ، توزيع الورود والحلوى وكروت هدية الرئيس لأهالي المحافظة، مكتوب عليها "تهنئة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، كل عام وأنتم بخير".



وانتشر شباب وفتيات من أهالي محافظة كفر الشيخ، يوزعون الحلوى والكروت والورود على المارة أمام ديوان عام محافظة كفر الشيخ، وأمام حديقة صنعاء، وبعدد من الشوارع، مقدمين التهنئة للمعيدين من كبار وشباب وأطفال وفتيات وسيدات، مقدمين لهم الحلوى والورود وكروت تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأهالي محافظة كفر الشيخ، وسط حالة من الفرحة والسعادة.



وعبر أهالي المحافظة عن سعادتهم بهدية الرئيس لهم، متمنين له دوام الصحة والعافية، وتظل راية مصر مرفوعة، تحت قيادته، ومزيدًا من الرقي والتقدم لمصرنا، ومزيدًا من المشروعات القومية العملاقة، وأن ينعم على مصر بالأمن والأمان.



وقدم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ولقيادات الدولة، والشعب المصري عامة وأهالي محافظة كفر الشيخ خاصة وأعضاء الجهاز التنفيذي وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن جميع دوائر المحافظة، والصحفيين والإعلاميين والمراسلين بالمحافظة، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك متمنيًا أن يحفظ الله مصر من كل مكروه وسوء وأن يعم الخير والنماء والرخاء على كافة ربوع مصر.

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