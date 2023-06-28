عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

احتفالاً بعيد الأضحى المبارك.. توزيع ورود وحلوى وكروت تهنئة من الرئيس بكفر الشيخ

توزيع هدايا على أهالي
توزيع هدايا على أهالي كفر الشيخ

شهدت محافظة كفر الشيخ، توزيع الورود والحلوى وكروت هدية الرئيس لأهالي المحافظة، مكتوب عليها  "تهنئة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، كل عام وأنتم بخير".


وانتشر شباب وفتيات من أهالي محافظة كفر الشيخ، يوزعون الحلوى والكروت والورود على المارة أمام ديوان عام محافظة كفر الشيخ، وأمام حديقة صنعاء، وبعدد من الشوارع، مقدمين التهنئة للمعيدين من كبار وشباب وأطفال وفتيات وسيدات، مقدمين لهم الحلوى والورود وكروت تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأهالي محافظة كفر الشيخ، وسط حالة من الفرحة والسعادة.
 

وعبر أهالي المحافظة عن سعادتهم بهدية الرئيس لهم، متمنين له دوام الصحة والعافية، وتظل راية مصر مرفوعة، تحت قيادته، ومزيدًا  من الرقي والتقدم لمصرنا، ومزيدًا من المشروعات القومية العملاقة، وأن ينعم على مصر بالأمن والأمان.
 

وقدم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ولقيادات الدولة، والشعب المصري عامة وأهالي محافظة كفر الشيخ خاصة وأعضاء الجهاز التنفيذي وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن جميع دوائر المحافظة، والصحفيين والإعلاميين والمراسلين بالمحافظة، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك متمنيًا أن يحفظ الله مصر من كل مكروه وسوء وأن يعم الخير والنماء والرخاء على كافة ربوع مصر.

IMG-20230628-WA0085
IMG-20230628-WA0085
IMG-20230628-WA0086
IMG-20230628-WA0086
IMG-20230628-WA0083
IMG-20230628-WA0083
IMG-20230628-WA0084
IMG-20230628-WA0084
IMG-20230628-WA0081
IMG-20230628-WA0081
IMG-20230628-WA0082
IMG-20230628-WA0082
IMG-20230628-WA0080
IMG-20230628-WA0080
IMG-20230628-WA0078
IMG-20230628-WA0078
IMG-20230628-WA0079
IMG-20230628-WA0079
IMG-20230628-WA0076
IMG-20230628-WA0076
IMG-20230628-WA0077
IMG-20230628-WA0077
IMG-20230628-WA0075
IMG-20230628-WA0075
IMG-20230628-WA0074
IMG-20230628-WA0074
احتفالا بعيد الأضحى المبارك الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ توزيع الورود والحلوى توزيع الورود

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

17 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة بطقس أول أيام عيد الأضحى 2023

إعادة مباراة الزمالك والمحلة في هذه الحالة.. خبير تحكيمي يوضح

أول يوم العيد.. مصرع شاب صغير السن صعقًا في مغسلة بالوادي الجديد

أخبار الفن.. نجوم يؤدون مناسك الحج.. تكبيرات العيد بصوت مصطفى قمر.. شيرين بدون مكياج

نجم لوجان السويسري |أولى صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي

فرج عامر يفجّر مفاجأة بشأن نجم الأهلي المحتمل

خبير تحكيمي يُفجّر مفاجأة بشأن هدف الزمالك الأول أمام المحلة

سعر تذكرة حديقة الحيوان خلال أيام عيد الأضحى 2023.. موعد استقبال الزائرين

موضوعات متعلقة

وكيل أوقاف كفر الشيخ: الأعياد فرصة عظيمة لتقوية الروابط الاجتماعية

محافظ كفر الشيخ يؤدي صلاة عيد الأضحى بمسجد الاستاد الرياضي |صور

لأداء صلاة العيد.. تجهيز 23 ساحة بالأندية الرياضية ومراكز شباب كفر الشيخ

ضبط 6 متهمين هاربين من 153 حكما في حملة أمنية بكفر الشيخ

نحر 1000 رأس ماشية خلال 3 أيام بمجازر كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ: رفع درجة الاستعدادات القصوى بالمستشفيات لاستقبال عيد الأضحى

محافظ كفر الشيخ يتفقد ويتابع الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى وتوافر السلع واللحوم

استعداداً لعيد الأضحى.. رفع 2210 أطنان قمامة واستمرار أعمال النظافة بكفر الشيخ

ترشيحاتنا

إجراء عاجل من الملك سلمان يخص هذة الفئة من الحجاج

المؤبد عقوبة حائزي ومصنعي الألعاب النارية

محمد صلاح يهنئ الأمة الإسلامية بعيد الأضحى المبارك

متحدث الرئاسة ينشر صور أداء الرئيس السيسي صلاة عيد الأضحى المبارك| شاهد

إيرادات الأفلام في وقفة عيد الأضحى.. كريم عبد العزيز الأول وأحمد فهمي يلاحقه

سيناريوهان.. حظوظ المنتخب الأولمبي للبعد عن شبح الخروج من كأس أمم إفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الخروف؟

بعد الفتة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من الجنزبيل بالليمون؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول فشة الخروف؟

خطوات تنظيف سقط اللحوم وفوائده

فيديو

عارضة أزياء جزائرية تبكي بسبب تعرضها لموقف صادم.. فيديو

حلال فيه الـ 9 شهور.. كواليس الطيار الذي حقق حلم والدته وقاد بها إلى المدينة المنورة

محمد رمضان يطرح أغنية جديدة نيسيسار.. فيديو

فيديو لشيخ مزعوم يثير الجدل بطلب لمتابعيه.. القصة كاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ