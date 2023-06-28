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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يتفقد دور الأيتام ويقدم الهدايا للمواطنين.. صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، عددًا من دور الأيتام بالمحافظة، مقدمًا التهانى للأطفال، ومشاركتهم فرحة عيد الأضحى المبارك، ووزع عليهم الهدايا والألعاب.

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كما اطمأن محافظ كفر الشيخ، على الخدمات المقدمة للأطفال، وتطبيق كافة الاجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.


كما شارك اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، توزيع الحلوى والورود وكروت الرئيس عبدالفتاح السيسي، على المواطنين والأهالي، والمعيدين، وسط حالة من الفرحة عبر عنها الأهالي.


جاء ذلك بحضور اللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير المساعد، والمهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والدكتورة حسناء يونس، وكيل مديرية التضامن بكفر الشيخ، حنان كساب، مدير إدارة الدار.

وتفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، دار الأمل لإيواء الأطفال الأيتام، والتي تضم 17 طفلاً وطفلة ووزع عليهم الهدايا، كما تفقد مطبخ الدار، واطمأن على سلامة الأطعمة المقدمة لهم، كما تفقد حجرات نومهم، مشيداً بمستوى النظافة، والاهتمام بالأيتام،  مؤكدًا على التنسيق مع كافة الجهات التنفيذية ومديرية التضامن الاجتماعى لتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة لهم وتوفير سبل الحياة الكريمة، معربًا عن سعادته لمشاركة الأطفال فرحتهم بالعيد وإدخال البهجة والسرور، مطالبًا بمزيد من الخدمات المقدمة لأطفال دور الرعاية.

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