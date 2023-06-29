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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الأورمان توزع 21 ألفا و500 كيلو لحوم بلدية في كفر الشيخ

لحوم الأورمان
لحوم الأورمان

تشهد مجازر كفر الشيخ، نحر الأضاحي، لليوم الثاني على التوالي، لجمعية الأورمان عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، من أول أيام الأضحى المبارك، وتستمر إلى عصر آخر أيام التشريق، وتحت إشراف الطب البيطري بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي.
 

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وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، والعمل جنبا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة، للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم خاصة في الأعياد والمناسبات.
 

وأشاد محافظ كفر الشيخ، بجهود جمعية الأورمان التي تساهم بشكل فعال في رفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر، مؤكدة على توفير الدعم اللازم وتكاتف كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومؤسسات المجتمع المدني من أجل تحسين مستوى معيشة تلك الأسر، مشيراً إلى الدور الذي تقوم به جمعية الأورمان في خدمة المجتمع من خلال تقديم المساعدات المادية والعينية واستهداف القرى الأكثر احتياجاً، وتكثيف المساعدات بها، موجها بالإشراف التام من رؤساء المدن ومديرية التضامن الاجتماعي والتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني لضمان وصول تلك المساعدات لمستحقيها.
 

وأكدت حسناء يونس، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، أن المديرية بالتعاون مع جمعية الأورمان خصصت 21 ألفاً و500 كيلو لحوم بلدي ومستوردة توزيعها على الأسر الأكثر احتياجا من الأرامل والمرضى ومحدودي الدخل وذوي الهمم من أبناء محافظة كفر الشيخ، بالتعاون مع اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، بإشراف العميد عصام أحمد، مدير جمعية الأورمان بمحافظة كفر الشيخ، ومتابعة الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ.
 

من جانبه، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان،إن لحوم الأضاحي البلدية التي يتم توزيعها في محافظة كفر الشيخ تتم اختيار رؤوس الماشية المراد نحرها بعناية شديدة وبما يوافق الشرع الحكيم في شروط الأضحية وسوف يتم النحر والتشفية والتعبئة تحت إشراف الأطباء البيطريين.
 

وأشار شعبان إلى أن الجمعية، بدأت نحر الأضاحي من أول أيام عيد الأضحى المبارك بنحر رؤوس المواشي المستوردة، وتستمر في نحرها ، وتتم تعبئتها وشحنها ونقلها إلى مصر وفق أحدث الطرق العالمية، وتحت رقابة مباشرة من الجمعية، وكذلك تحت إشراف المراكز الإسلامية في البلاد المستورد منها اللحوم.

يأتي ذلك ضمن مشروع "صك الأضحية" الذي تطلقه الجمعية.


وأوضح شعبان أن ما يتم نحره من اللحوم الأضاحي البلدي، والمستورد لصالح الجمعية مليون و350ألف كيلو لحوم، تقريبا وأن حصة محافظة كفر الشيخ 21 ألفاً و500 كيلو لحوم توزع على القرى والنجوع بجميع مراكز المحافظة.
 

استفتت جمعية الأورمان دار الإفتاء المصرية في مشروع صك الأضحية وجميع خطواته وشرعية نحر الأضاحي خلال أيام التشريق خارج بلد المضحي وتوزيعها بعد انتهاء أيام عيد الأضحى وإجازة دار الإفتاء مشروع صك الأضحية واعتبرته من السنة الحسنة وإجازات جميع ما استفتت عليه الأورمان حول هذا الموضع.

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