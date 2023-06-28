عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

رمت نفسها من بلكونة بالدور التالت| مصرع ربة منزل في كفر الشيخ

جثة
جثة

شهدت إحدى قرى كفر الشيخ، واقعة مؤسفة، حينما أقدمت ربة منزل على التخلص من حياتها بإلقاء نفسها من شرفة منزلهم، لمرورها بحالة نفسية سيئة.

ضبط 6 متهمين هاربين من 153 حكما في حملة أمنية بكفر الشيخ

مصرع شخص وإصابة 10 آخرين في حادث تصادم بين سيارتين بكفر الشيخ

تلقى اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد قيام سيدة بإلقاء نفسها من شرفة منزلها بقرية أبو تمادة، دائرة مركز شرطة كفر الشيخ.

بالانتقال والفحص، تبين أن الجثمان لسيدة تدعى «إ.أ» 40 سنة، ربة منزل، وعقب تقنين الإجراءات، جرى نقل الجثمان وإيداعه مستشفى كفر الشيخ العام تحت تصرف جهات التحقيق.

وكشفت التحريات الأولية، أن المتوفاة ألقت نفسها من شرفة منزلهم بالطابق الثالث علوى، وذلك لمرورها بحالة نفسية سيئة، على أثر وجود خلافات زوجية، ما أدى إلى إصابتها ووفاتها.

حرر رجال الشرطة المحضر رقم 7135 لسنة 2023م، إداري مركز شرطة كفر الشيخ، وأخطرت جهات التحقيق بالواقعة.

التخلص من حياتها الطابق الثالث اللواء خالد عبد السلام بدر أمن كفر الشيخ حالة نفسية حالة نفسية سيئة خلافات زوجية كفر الشيخ العام كفر الشيخ مدير أمن كفر الشيخ مركز شرطة مستشفى كفر الشيخ العام مصرع ربة منزل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع شديد لـ الدولار الأمريكي بعد إعلان الفيدرالي

صدمة لـ الزمالك وبيراميدز .. قرار عاجل في اتحاد جدة بشأن طارق حامد

إعلان عاجل من رئيس وزراء السويد بشأن حرق القرآن أول أيام العيد

أوهمني بشقة والزواج| الطالبة الضحية: عامل السوبر ماركت أقام معي علاقة مرتين

بعد فوز الأوليمبي على مالي .. فزّورة من مهيب بـ بوست مثير

مصر للطيران تعلن موعد عودة حجاج بيت الله الحرام.. وتحدد شرطًا مهمًا

تهريب ملايين الجنيهات خارج البلاد | قرار عاجل بشأن متهمي القضية الشهيرة

أين تذهب حصى رمي الجمرات بعد رميها وكم عددها؟ معلومة لا يعرفها كثير

موضوعات متعلقة

إقبال كبير على حديقة الحيوان والمتنزهات في أول أيام العيد بكفرالشيخ| صور

في أول أيام العيد.. تزايد إقبال المواطنين على مراكز شباب كفر الشيخ

العيد فرحة.. إقبال كبير على الحدائق العامة والمتنزهات في كفر الشيخ| صور

محافظ كفر الشيخ يتفقد دور الأيتام ويقدم الهدايا للمواطنين.. صور

محافظ كفر الشيخ يستقبل المهنئين بعيد الأضحى.. صور

26 مركز شباب وناديا.. صور من صلاة العيد في كفر الشيخ

احتفالاً بعيد الأضحى المبارك.. توزيع ورود وحلوى وكروت تهنئة من الرئيس بكفر الشيخ

وكيل أوقاف كفر الشيخ: الأعياد فرصة عظيمة لتقوية الروابط الاجتماعية

ترشيحاتنا

مصر تدين إحراق المصحف الشريف في السويد

بعد الفوز على مالي .. ماذا قال حتحوت عن أداء المنتخب الأولمبي؟

كريم عبد العزيز: مسلسل الحشاشين من أضخم الأعمال في تاريخ الدراما العربية

أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. موعد عودة حجاج بيت الله الحرام

نشرة الحوادث.. كواليس سرقة فنان شهير وغموض جريمة العيد في الطالبية وحيلة سيدة للهرب من قسوة زوجها

بيان عاجل من الكويت بشأن حرق المصحف في السويد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميدو ليس آخرهم بجلبابه.. جنون الموضة والصيحات الغريبة تسيطر على نجوم الكرة

عائد 22‎%‎ | أعلى 4 شهادات ادخارية في البنوك الحكومية.. مرتفعة وثابتة

لتجنب المشكلات.. انتبه من شرب القهوة بعد اللحمة

متكتّرش منها .. قطعة في اللحمة تصيبك بـ سرطان القولون

فيديو

الجيش الروسي يطالب فاجنر بتسليم الأسلحة الثقيلة | فيديو جراف

شذى حسون تطرح كليب أغنيتها على ما أظن.. فيديو

بعد أزمة لوسي | محمد رياض يكشف حقيقة إيذائه بسبب الجن هايم

مرض خطير ينتشر في أيام العيد .. تحذير مهم من جمال شعبان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

اﻟﻤﺰﻳﺪ