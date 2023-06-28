رمت نفسها من بلكونة بالدور التالت| مصرع ربة منزل في كفر الشيخ

شهدت إحدى قرى كفر الشيخ، واقعة مؤسفة، حينما أقدمت ربة منزل على التخلص من حياتها بإلقاء نفسها من شرفة منزلهم، لمرورها بحالة نفسية سيئة.

تلقى اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد قيام سيدة بإلقاء نفسها من شرفة منزلها بقرية أبو تمادة، دائرة مركز شرطة كفر الشيخ.

بالانتقال والفحص، تبين أن الجثمان لسيدة تدعى «إ.أ» 40 سنة، ربة منزل، وعقب تقنين الإجراءات، جرى نقل الجثمان وإيداعه مستشفى كفر الشيخ العام تحت تصرف جهات التحقيق.

وكشفت التحريات الأولية، أن المتوفاة ألقت نفسها من شرفة منزلهم بالطابق الثالث علوى، وذلك لمرورها بحالة نفسية سيئة، على أثر وجود خلافات زوجية، ما أدى إلى إصابتها ووفاتها.

حرر رجال الشرطة المحضر رقم 7135 لسنة 2023م، إداري مركز شرطة كفر الشيخ، وأخطرت جهات التحقيق بالواقعة.