مصرع شخص وإصابة 10 في حادث تصادم بين سيارتين بكفر الشيخ

شهد طريق «الكراكات/ الحامول» بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، الإثنين، حادثاً بين سيارتين أسفر عن حالة وفاة وإصابة 10 مصابين بجروح متفرقة، وجرى نقلهم إلى مستشفى كفر الشيخ العام لتلقي العلاج اللازم.

وكانت غرفة عمليات مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، تلقت بلاغاً بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على طريق «الكراكات - الحامول» ووجود مصابين.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى كفر الشيخ العام عبر سيارات الإسعاف، وتراوحت الإصابات ما بين جروح وكدمات، وجميع المصابين من مركز الحامول، أما حالة الوفاة الوحيدة هي «إ.أ.ض» 25 سنة.