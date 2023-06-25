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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 9 كيلو مخدرات وتنفيذ 5645 حكماً خلال حملة أمنية بكفر الشيخ

ضبط متهم
ضبط متهم

شنت المباحث الجنائية بكفر الشيخ، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، حملة مكبرة؛ استهدفت ضبط الخارجين على القانون من حائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية، تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير الأمن.

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وأسفرت الحملة عن ضبط 14 قضية مخدرات بإجمالي 5 كيلو جرامات و100 جرام من مخدر الحشيش، و4 كيلو جرامات و250 جراماً من مسحوق الهيروين بحوزة 14 متهماً، من بينهم 4 متهمين من ذوي المعلومات الجنائية، فضلاً عن ضبط فردي خرطوش و3 طلقات من ذات العيار بحوزة متهمين اثنين.

كما نجحت مباحث تنفيذ الأحكام بكفر الشيخ، بالتنسيق مع الأمن العام، خلال هذه الحملة، في تنفيذ 5645 حكماً عبارة 4 أحكام جنايات، و2860 حكم حبس؛ 2700 جزئياً، و160 مستأنفاً، و2621 غرامات، و160 مخالفة، وضبط 6 محكوم عليهم في أحكام متعددة، و123 محكوماً عليهم في أحكام وشيكة السقوط.

100 جرام 50 جرام 9 كيلو أسلحة النارية الأسلحة النارية الهيروين الحشيش الخارجين على القانون اللواء خالد عبد السلام بدر المباحث الجنائية المواد المخدرة والأسلحة المواد المخدرة والأسلحة النارية أمن كفر الشيخ تنفيذ الأحكام

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