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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كفر الشيخ .. ضبط ربة منزل بحوزتها 380 جراما من الهيروين

ضبط متهمة
ضبط متهمة

تمكنت مباحث مركز دسوق فى محافظة كفر الشيخ بالتنسيق مع فرع الأمن العام من ضبط ربة منزل؛ لاتهامها بحيازة كمية من مسحوق الهيروين المخدر وسلاح أبيض، قبل ترويجها على المدمنين والخارجين على القانون.

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كان اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطاراً من إدارة البحث الجنائي يفيد ضبط «م.م» 32 سنة، رية منزل، تقيم، دائرة مركز شرطة دسوق.

ألقى ضباط المباحث القبض على المتهم وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن 380 جراماً، ومبلغ مالي وسلاح أبيض «سكين»، وجرى تحريز المضبوطات وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.

الهيروين المخدر الخارجين على القانون القبض على المتهم اللواء خالد عبد السلام بدر كفر الشيخ مركز دسوق مدير أمن كفر الشيخ مسحوق الهيروين المخدر

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