سبق اتهامه في 15 قضية.. ضبط عاطل بحوزته حشيش وهيروين بكفر الشيخ

تمكنت مباحث قسم شرطة دسوق بالتنسيق مع فرع الأمن الأمن بكفر الشيخ، من ضبط عاطل من ذوي المعلومات الجنائية؛ لاتهامه بحيازة سلاح ناري غير مرخص وكمية كبيرة من مسحوق الهيروين المخدر والحشيش.

وكان اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطاراً من إدارة البحث الجنائي يفيد ضبط «ح.ا» 31 سنة، سبق اتهامه في 15 قضية.

وألقى ضباط المباحث القبض على المتهم بحوزته كمية من الحشيش المخدر تزن كيلو و200 جرام، وكمية من مسحوق الهيروين تزن حوالي 450 جراماً ومبلغ مالي وهاتف محمول، وفرد خرطوش محلي عيار 12 مم، وطلقة من ذات العيار.