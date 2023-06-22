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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط عامل بحوزته 1.5 كيلو حشيش وهيروين في كفر الشيخ

ضبط متهم
ضبط متهم

تمكنت مباحث مركز شرطة كفر الشيخ، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، من القبض على عامل؛ لاتهامه بحيازة كمية من مسحوق الهيروين المخدر ومخدر الحشيش وسلاح ناري غير مرخص.

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وكان اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطاراً يفيد ضبط هـ.ص 32 سنة، عامل، مقيم دائرة مركز شرطة كفر الشيخ.


وألقى القبض على المتهم وبحوزته سلاح ناري «فرد خرطوش محلي عيار 12مم»، وطلقتان، وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن 500 جرام، وكمية من مخدر الحشيش تزن كيلو جرام، ومبلغ مالي.

 

جرى تحريز المضبوطات وتحرير المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق.

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