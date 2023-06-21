بينهم ربة منزل.. ضبط 4 متهمين هاربين من 104 أحكام بكفر الشيخ

تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع فرع الأمن العام بمحافظة كفر الشيخ، من ضبط 4 أشخاص بينهم ربة منزل، هاربين من 104 أحكام قضائية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.

وتلقى اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً يفيد ضبط «ع.ج» 48 سنة، عامل، مقيم دائرة مركز شرطة فوة، والمطلوب في 21 حكماً جزئياً «تبديد»، و«ح.إ» 45 سنة، صياد، مقيم دائرة مركز شرطة سيدي سالم، والمطلوب في 51 حكماً عبارة عن 35 جزئياً و16 مستأنفاً.

كما تمكن رجال المباحث الجنائية بكفر الشيخ، من ضبط «ن.م» 48 سنة، ربة منزل، مقيمة دائرة مركز شرطة دسوق، والمطلوبة في 20 حكماً، عبارة 18 جزئياً و2 مستأنف، و«م.ر» 35 سنة، صياد، مقيم دائرة مركز شرطة البرلس، والمطلوب في 12 حكماً جزئياً.