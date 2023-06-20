شياطين الإنس.. «نقاش» ينهي حياة سائق بمساعدة زوجته في كفر الشيخ| تفاصيل صادمة

لم يجد أمامه إلا أن يتخلص من زوج عشيقته حتى يخلو لهما الجو، فخططا ودبرا وعقدا صفقة مع الشيطان لإنهاء حياة الزوج المسكين الذي يعمل سائق توك توك ويسعي هنا وهناك لكسب المال الحلال، هذه الأحداث المأساوية الصادمة شهدتها إحدى قرى مركز كفر الشيخ.



ارتبط «ع.ع» شاب في الثلاثينيات من عمره، بعلاقة عاطفية تطورت إلى علاقة آثمة مع زوجة شابة، لعدة سنوات، فخططا على أن ينهيا حياة الزوج، بعد أن انغمسا في بئر الرذيلة، فاتصل القاتل بالمجني عليه بعد تخطيط محكم مع الزوجة -المتهمة الثانية- لتوصيله إلى أحد الأماكن، ولم يكن يعلم المجني عليه ما يحاك له وأن زوجته وعشيقها أردا أن يتخلصا منه.



وبحسن نية تامة توجه سائق التوك توك -المجني عليه- إلى القاتل -المتهم الأول - ولم يكن يعلم شيئاً، فاصطحبه بمركبة التوك توك التي كان يقودها واستدرجه إلى إحدى الأماكن النائية وباغته طعناً بسلاح أبيض حتى أزهق روحه وفر هارباً، معتقداً أنه سيهرب من الوقوع في أيدي رجال الأمن، إلا أن وقع في شر عمله، وألقى القبض عليه وعلى زوجة المجني عليه، وأحيلا للمحاكمة بعد التحقيق معهما، ونالا العقاب المستحق من المحكمة بالإعـ..دام شـ..نقاً، جزاءً وفاقاً لما اقترفاه من جرم شنيع.

كواليس الواقعة من أوراق القضية

وكشفت حداث القضية رقم 17240 لسنة 2022 جنح مركز شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم 2897 لسنة 2022 كلي كفر الشيخ، عن قيام «ع.ع»، 30 سنة، نقاش، ويقيم بقرية ميت الديبة التابعة لمركز قلين، و«ن.ج»، 33 سنة، ربة منزل، وتقيم بقرية الطواحنية التابعة لمركز كفر الشيخ، بتاريخ 30 أبريل 2022 بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ بالنسبة للمتهم الأول قتل المجني عليه «حسني.»، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

وتبين من أوراق القضية، أن المتهم الأول بيت النية وعقد العزم على قتل المجني عليه، وأعد لذلك سلاحًا أبيض محل الاتهام الثاني وذلك بأن اتصل بالمجني عليه طالبًا لقاءه لتوصيله لوجهة أرادها وانتظره بالمحل الذي أيقن مروره منه قادمًا إليه، وعقب ملاقته استدرجه إلى مكان ناءٍ غير مطروق وما أن شاهده منفردًا عاجله طعنًا بسلاح أبيض أعده سلفًا لذلك حتى أزهق روحه، فيما وجه له تهمة إحرازه سلاحًا أبيض دون مسوغ قانوني.

اشتراك في الجريمة بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة

كما تبين، أن المتهمة الثانية اشتركت مع المتهم الأول في ارتكاب الجرم محل الاتهام الأول بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة وذلك بأن وسوست له بقتله وما أن لقى قبولها حتى خططت ودبرت له ومعه على كيفية قتل المجني عليه وساعدته بأن أقنعت المجني عليه بلقائه رغم تعبه مما سهل له مشاهدته وطعنه بسلاحه الأبيض دون مقاوم منه مزهقًا روحه.