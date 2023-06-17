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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مات بالمستشفى|حقيقة وفاة شخص محتضناً المصحف داخل مسجد في كفر الشيخ

حقيقة وفاة شخص داخل
حقيقة وفاة شخص داخل مسجد

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» صوراً لشخص يدعى أحمد البشبيشي، من قرية البصراط التابعة لمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، توفي أثناء احتضانه المصحف داخل مسجد القرية، داعين له بالرحمة والمغفرة وأن يسكنه الله فسيح جناته.

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وكشف أحمد البشبيشي، نجل شقيقه، حقيقة الصور المتداولة له، لـ «صدى البلد» قائلاً: الصور المنتشرة على الفيسبوك كانت قبل وفاته بحوالي شهر، مشيراً إلى أنه رغم مرضه المزمن إلا أنه كان محافظاً على أداء الصلوات الخمس في أوقاتها وقراءة القرآن في المسجد.

وتابع: وكان في يوم من حوالي شهر يقرأ القرآن في المسجد وغلبه النوم، فالتقط أحد رواد المسجد صورة له أثناء نومه وهو يحتضن المصحف الشريف، وعند وفاته تم نشر الصورة له، وتداولها البعض على أنه مات في المسجد يوم الجمعة وهو ما لم يحدث.

وأضاف: عمي مات في مستشفى رشيد لأنه داخل المستشفى من حوالي 10 أيام وكانت حالته الصحية صعبة، لافتاً إلى أنه كان طيباً بشوشاً يحبه الناس جميعاً وعلاقته كانت طيبة بأهل القرية وأسرته داعياً الله - تعالى - أن يرحمه ويغفر له ويسكنه الفردوس الأعلى من الجنة.

الصورة المتداولة 
أداء الصلوات الخمس أداء الصلوات التواصل الإجتماعي فيس بوك الصلوات الخمس الصورة المتداولة بمحافظة كفر الشيخ قرية البصراط كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ مستشفى رشيد مركز مطوبس

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