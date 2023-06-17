عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات نظافة وإزالة تعديات على أراضٍ زراعية في كفر الشيخ .. صور

إزالة تعديات
إزالة تعديات

شهدت عدة مدن محافظة كفر الشيخ، عدداً من الحملات، منها حملات نظافة، ورفع كفاءة الإنارة، وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

زراعة كفر الشيخ: مدارس حقلية للنهوض بزراعات القطن والذرة والأرز

وكيل وزارة الشباب بكفر الشيخ يكرم أبطال أفريقيا لاعبي مصارعة المشروع القومي

تابع اللواء خالد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، الانتهاء من أعمال تجهيز قاعة الاجتماعات بالمبنى الديوان الجديد لمركز التطوير التكنولوجي، وربط الإدارات الخلفية بالمركز، لبدء التشغيل التجربيي، غداً الأحد، وذلك بناءً على تعليمات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، لتذليل أي تحديات وذلك بالعمل علي المتابعة الميدانية والمتواصلة، ورفع كفاءة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسخير كافة الامكانيات، وتوفير بيئة نظيفة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بالتواصل مع المواطنين ميدانياً، وأعمال تجديد كشافات الإنارة ، مع ضرورة عمل إحلال وتجديد لأعمدة الانارة وتغيير الأسلاك المتهالكة وإنارة الشوارع ، فضلاً عن شد الفرد الخامس من الكابلات الكهربائية المعزولة وربطها بعدادات التايمر بالمحولات الكهربائية لإنارة ليلاً.

وتابع اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، أعمال صيانة الأعمدة الكهربائية والحامل والعوازل والشدات الخاصة بالإنارة العامة بنطاق قرية الشهابية وتوابعها، فتم إحلال وتجديد لكشافات الإنارة بكشافات الليد جديدة فائقة الإضاءة الليلة والموفرة للطاقة الكهربائية بشكل عام، وسيتم تركيب الباقى تباعاً حسب الخطة الموضوعة،  كما تابع أعمال جمع القمامة فى أحياء وشوارع وميادين المدينة، بما يساهم فى تحسين مستوى النظافة وتحقيق رضا المواطنين.

وتابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، إزالة فورية في المهد لسمل خرساني  بقرية 1 الطرفاية بمساحة 100متر مربع ، وشده خشبية معدة لعمل سمل خرساني علي أرض زراعية بقرية 75 المنصور مساحة 250 متر مربع تقريباً، وفك شدة خشبية معدة لعمل سمل خرساني على أرض زراعية بقرية كوم الحجر على مساحة 100م تقريباً، وفك شدة خشبية لصبة سمل خرساني بناء مخالف بدون ترخيص  بمساحة 65 متراً مربعاً بقرية زوبع.

IMG-20230617-WA0147
IMG-20230617-WA0147
IMG-20230617-WA0146
IMG-20230617-WA0146
IMG-20230617-WA0145
IMG-20230617-WA0145
IMG-20230617-WA0143
IMG-20230617-WA0143
ابطال افريقيا إزالة التعديات على الأراضي إزالة التعديات أراضي الزراعية اراض زراعية ازالة تعديات إزالة التعديات على الاراضي الزراعيه الاراضي الزراعي التعديات على الاراضي الزراعية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين تحسين الخدمات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عشت معاه سنة كاملة بدون زواج | طليقة وائل كفوري تفجر مفاجأة

خطفت الأنظار بجمالها .. أحدث ظهور لطليقة وائل كفوري بعد خسارة وزنها

لاعب مفاجأة.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

زواج عرفي ومخدر في العصير.. اعترافات المتهمة الثانية بجريمة طبيب الساحل

ضحية الأهلي.. كولر يُطيح بـ مدرب الوداد من تدريب الفريق

البوكس بكام؟ السجائر تثير حيرة المستهلكين.. وهذا سعرها الحقيقي والرسمي

الكاف يزف بشرى للأهلي بعد تتويجه ببطولة أبطال إفريقيا

قرار عاجل من الهند يوفر لمصر مليارات الدولارات .. ماذا يحدث

موضوعات متعلقة

وكيل وزارة الشباب بكفر الشيخ يكرم أبطال أفريقيا لاعبي مصارعة المشروع القومي

18 مرشحاً.. إقبال متوسط على انتخابات الغرفة التجارية بكفر الشيخ| صور

تركيب مشايات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والتوصيل مجانا للشواطئ بمصيف بلطيم

زراعة كفر الشيخ: مدارس حقلية للنهوض بزراعات القطن والذرة والأرز

"يارا الصعيدي" ابنة المشروع القومي للموهبة بكفر الشيخ تحصد ذهبية الجمهورية للتايكوندو

محافظ كفر الشيخ : وصول برّيمة توصيل الغاز لـ قرى بيلا والحامول |صور

إزالة 220 تعدياً على مساحة 43 فداناً و47 ألف متر بكفر الشيخ

غدا.. 18 مرشحا يتنافسون في انتخابات الغرفة التجارية بكفر الشيخ

ترشيحاتنا

كامل الوزير: نستعين بالشركات المصرية .. وعائد المشروعات بالدولار

الكوليرا تجتاح أوديسا .. وقرار عاجل لسلطات المقاطعة

هل تختلف رؤية عيد الأضحى في الدول العربية أم تتفق؟|الفلك يقول كلمته

‏نيابة عن السيسي.. مصطفى مدبولي يشارك في اجتماع رؤساء المبادرة الإفريقية مع الرئيس الروسي

أحمد موسى يعرض وثائق بريطانية تكشف مخطط منع تطوير قناة السويس في 1958

كامل الوزير: الانتهاء من تطوير الموانىء القائمة بنهاية 2024

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتظار المولود يرد على شائعة الانفصال .. آخر صور تجمع بين أحمد سعد وزوجته

بعد تصريح جريء .. 10 صور أثارت الجدل لـ طليقة وائل كفوري

بعد تصدرها التريند ... صور أثارت الجدل لـ هنا الزاهد

عشت معاه سنة كاملة بدون زواج | طليقة وائل كفوري تفجر مفاجأة

فيديو

وزير الدفاع يلتقي نظيره الزامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

مصر تقدم مئات الأطنان من المساعدات الإغاثية إلى السودان بحرًا

نشر فيديوهاته من أول احتضاره حتى وصوله للقبر.. شاب يغضب الملايين بسبب والده

شهريار الفن.. حلمي بكر تزوّج 13 مرة وأنجب في الثمانين| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أفريقيا لأ !!

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر بعيون مغربية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الثورة الصناعية الخامسة وذوي الإعاقة.. نحو مزيد من اللامرئية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: كنوز مصر الخالدة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: الثانوية العامة .. العبرة بالخواتيم

هند عصام

هند عصام تكتب: الأمير الملعون

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

اﻟﻤﺰﻳﺪ