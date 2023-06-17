عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل وزارة الشباب بكفر الشيخ يكرم أبطال أفريقيا لاعبي مصارعة المشروع القومي

وكيل وزارة الشباب
وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ

كرم الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، اللاعبين أحمد عبد الباري وعمر حسين أبطال مصارعة أفريقيا أبناء المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بمركز بيلا، خلال زيارة خاصة له إلى مركز تدريب المشروع في بيلا بحضور عبد المنعم الكناني وكيل المديرية للرياضة والدكتور جمال الشهاوي المشرف العام على المشروع القومي للموهبة وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

زراعة كفر الشيخ: مدارس حقلية للنهوض بزراعات القطن والذرة والأرز

18 مرشحاً.. إقبال متوسط على انتخابات الغرفة التجارية بكفر الشيخ| صور

أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن المديرية وبالتنسيق مع منطقة المصارعة خصصت مكافآت مالية للأبطال بالإضافة إلى تخصيص المشروع القومي للموهبة مكافأة خاصة للاعبين بعد الإنجاز الرياضي الذي حققه أبطال المشروع القومي في البطولة الأفريقية ضمن صفوف المنتخب الوطني وشهد الحفل المقام بمركز بيلا تكريم اللاعب أحمد عبد الباري بطل منتخب مصر والمشروع القومي للموهبة بالمحافظة، لحصوله على أول أفريقيا لمنافسات المصارعة الروماني وزن 55 ك، بالبطولة الأفريقية لمنتخب المصارعة الحرة والرومانية بتونس الشقيق.

كما كرم اللاعب عمر حسين لاعب المنتخب وابن المشروع القومي للموهبة لحصوله على الميدالية الذهبية بالبطولة الأفريقية بتونس في منافسات تحت 17 سنة وزن 51 ك روماني، كما كرم كابتن ياسر صقر مدرب منتخب مصر، للمصارعة ومدرب المشروع القومي بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور رئيس منطقة المصارعة والمدير التنفيذي بالمحافظة ومحمد السماحي مدير إدارة شباب بيلا ومدير مركز شباب بيلا ومجلسي إدارة مركز الشباب ونادى بيلا الرياضي.

وجه وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، الشكر والتقدير لدعم اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ لأبطال المشروع القومي واهتمامه بتكريم الأبطال الرياضيين مستقبل المنتخبات القومية في كافة اللعبات، مشيرا إلى مساندة وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي ودعمهم الكامل للأبطال الرياضيين عامة والمشروع القومي خاصة في إطار دعم القيادة السياسية ورعاية الموهوبين رياضيا، وتضع الدولة المصرية ملف الرياضة وصناعة الأبطال الدوليين على رأس أولويات خطة التنمية الشاملة.

ابطال افريقيا أشرف صبحى وزير الشباب أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الشباب والرياضة اللواء جمال نور الدين اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى المشروع القومي للموهبة الميدالية الذهبية بطل منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لاعب مفاجأة.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

الكيلو نزل 13 جنيها| زلزال يضرب أسعار الأرز وهذا سعره الأن في المحلات

البوكس بكام؟ السجائر تثير حيرة المستهلكين.. وهذا سعرها الحقيقي والرسمي

الأهلي يتجنب الوداد.. الكشف عن نظام بطولة دوري السوبر الإفريقي

زواج عرفي ومخدر في العصير.. إعترافات المتهمة الثانية بجريمة طبيب الساحل

سقطة مهيب عبد الهادي.. خدع محترف المصري وفضح مخطط الزمالك لضمه|العقوبة المنتظرة

بيان سعودي عاجل بشأن التصوير أثناء أداء مناسك الحج

أسماء المصريين الناجين من حادث غرق مركب المهاجرين باليونان| مستند

موضوعات متعلقة

18 مرشحاً.. إقبال متوسط على انتخابات الغرفة التجارية بكفر الشيخ| صور

تركيب مشايات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والتوصيل مجانا للشواطئ بمصيف بلطيم

زراعة كفر الشيخ: مدارس حقلية للنهوض بزراعات القطن والذرة والأرز

"يارا الصعيدي" ابنة المشروع القومي للموهبة بكفر الشيخ تحصد ذهبية الجمهورية للتايكوندو

محافظ كفر الشيخ : وصول برّيمة توصيل الغاز لـ قرى بيلا والحامول |صور

إزالة 220 تعدياً على مساحة 43 فداناً و47 ألف متر بكفر الشيخ

غدا.. 18 مرشحا يتنافسون في انتخابات الغرفة التجارية بكفر الشيخ

إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بقرية بكفر الشيخ

ترشيحاتنا

أردوغان يوجه دعوة لـ الرئيس السيسي لزيارة تركيا

«سمع هس».. طرح الأغنية الدعائية لفيلم بيت الروبي بمشاركة «العسيلي»

الجيش الإسرائيلي ينهي تدريبات عسكرية تحاكي الحرب مع "حزب الله"

قرار عاجل من الهند يوفر لمصر مليارات الدولارات

السعودية .. 10 حقوق للحجاج أثناء استخدام سيارات الأجرة

دعاء شهر ذي الحجة مكتوب.. احرص عليه مع دخول هذه الأيام المباركة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوع من القهوة يسبب السرطان .. خبير يكشف التفاصيل

أرخص و أحلى...طريقة عمل توست في البيت

الأسد المِعزة| قصة صورة تثير دهشة بحديقة الحيوان.. ورد رسمي من الزراعة

شابة ألمانية تنفق مبالغ طائلة لتتحول إلى دمية.. ما قصتها؟

فيديو

نشر فيديوهاته من أول احتضاره حتى وصوله للقبر.. شاب يغضب الملايين بسبب والده

شهريار الفن.. حلمي بكر تزوّج 13 مرة وأنجب في الثمانين| شاهد

الغناء ما بيسبنيش.. محمد منير: بعد وفاة أمي دخلت الحمام وغنيت

حقيقة خناقة ستات على الجاتوه في فرح .. اعرف القصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر بعيون مغربية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الثورة الصناعية الخامسة وذوي الإعاقة.. نحو مزيد من اللامرئية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: كنوز مصر الخالدة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: الثانوية العامة .. العبرة بالخواتيم

هند عصام

هند عصام تكتب: الأمير الملعون

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

اﻟﻤﺰﻳﺪ