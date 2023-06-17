وكيل وزارة الشباب بكفر الشيخ يكرم أبطال أفريقيا لاعبي مصارعة المشروع القومي

كرم الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، اللاعبين أحمد عبد الباري وعمر حسين أبطال مصارعة أفريقيا أبناء المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بمركز بيلا، خلال زيارة خاصة له إلى مركز تدريب المشروع في بيلا بحضور عبد المنعم الكناني وكيل المديرية للرياضة والدكتور جمال الشهاوي المشرف العام على المشروع القومي للموهبة وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن المديرية وبالتنسيق مع منطقة المصارعة خصصت مكافآت مالية للأبطال بالإضافة إلى تخصيص المشروع القومي للموهبة مكافأة خاصة للاعبين بعد الإنجاز الرياضي الذي حققه أبطال المشروع القومي في البطولة الأفريقية ضمن صفوف المنتخب الوطني وشهد الحفل المقام بمركز بيلا تكريم اللاعب أحمد عبد الباري بطل منتخب مصر والمشروع القومي للموهبة بالمحافظة، لحصوله على أول أفريقيا لمنافسات المصارعة الروماني وزن 55 ك، بالبطولة الأفريقية لمنتخب المصارعة الحرة والرومانية بتونس الشقيق.

كما كرم اللاعب عمر حسين لاعب المنتخب وابن المشروع القومي للموهبة لحصوله على الميدالية الذهبية بالبطولة الأفريقية بتونس في منافسات تحت 17 سنة وزن 51 ك روماني، كما كرم كابتن ياسر صقر مدرب منتخب مصر، للمصارعة ومدرب المشروع القومي بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور رئيس منطقة المصارعة والمدير التنفيذي بالمحافظة ومحمد السماحي مدير إدارة شباب بيلا ومدير مركز شباب بيلا ومجلسي إدارة مركز الشباب ونادى بيلا الرياضي.

وجه وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، الشكر والتقدير لدعم اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ لأبطال المشروع القومي واهتمامه بتكريم الأبطال الرياضيين مستقبل المنتخبات القومية في كافة اللعبات، مشيرا إلى مساندة وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي ودعمهم الكامل للأبطال الرياضيين عامة والمشروع القومي خاصة في إطار دعم القيادة السياسية ورعاية الموهوبين رياضيا، وتضع الدولة المصرية ملف الرياضة وصناعة الأبطال الدوليين على رأس أولويات خطة التنمية الشاملة.