استعدادات مكثفة لإطلاق مبادرة «لبسك لغيرك عيد» بمراكز شباب كفر الشيخ

تستعد مراكز شباب كفر الشيخ، لانطلاق مبادرة «لبسك لغيرك عيد» المبادرة التي تطلقها وزارة الشباب والرياضة، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عبر تقنية الفيديو كونفرانس بحضور مديري مديريات الشباب والرياضة المشاركة من أنحاء الجمهورية والتي تنفذه الإدارة المركزية لتنمية الشباب من خلال أندية الفتاة والمرأة وأندية التطوع، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

اتخذت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، استعداداتها لإطلاق المبادرة بمراكز شباب كفر الشيخ بحضور الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، من خلال جمع الملابس وفرزها وتكييسها وتصنيفها تمهيداً لعرضها للجمهور.

يشارك بالمبادرة 10 مراكز شباب وهم: "مركز شباب شنو ، الرياض، فوة، قبريط، قزمان، قونة ، شباس عمير، الحامول، إبشان، زغلول أبو زيد" بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب ومتابعة تنفيذ صبحي عبد العزيز مدير الإدارة العامة للشباب والدكتور فوزي حسيب مدير إدارة المشروعات.

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن المبادرة تعكس الدور المجتمعي الذي تقوم به مراكز الشباب تجاه المواطنين في كل محافظات مصر لتقوم بدورها كمراكز خدمة مجتمعية، وقد شهدت مبادرة يوم الخير، في عيد الفطر الماضي نجاحاً كبيراً وإقبال المواطنين وتم توزيع الملابس على أهلينا خاصة في القرى والأماكن الأكثر احتياجاً وذلك تخفيفاً على المواطنين في تلك المناطق.

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