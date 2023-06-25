أثناء جولة ميدانية.. محافظ كفر الشيخ يضبط 6 حالات بناء مخالف| صور

أوقف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، موكبه عقب عودته من جولة ميدانية بمدينة بيلا، بعد أن تلاحظ وجود عدد من حالات التعديات والبناء المخالف بالأراضي الزراعية بقريتي الشمارقة وإسحاقة التابعتين لمركز كفر الشيخ.



وقرر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والمتعدين على الأراضي الزراعية، وإزالة حالات التعدي، إضافة لمصادرة مواد البناء، والتحفظ على «الخلاطات» المستخدمة في البناء المخالف.



ووجه محافظ كفر الشيخ رسالة مشددة تجاه كل من يريد التعدي على الأراضي الزراعية، بأنه لا تهاون في أي حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة سواء خلال إجازة عيد الأضحى أو في أي وقت، محذر من ارتكاب جريمة التعدي على الأراضي الزراعية.



ووجه محافظ كفر الشيخ، رؤساء المدن والمراكز والوحدات المحلية ووكيل وزارة الزراعة والإصلاح، ورؤساء الجمعيات، بالمتابعة المستمرة طوال الـ 24 ساعة، لضمان عدم التعدي على الأراضي الزراعية، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في المهد، بمنع وإزالة التعديات.

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