بـ بصمة الوجه والصوت.. فريق طلابي بجامعة كفر الشيخ يبتكر مصعداً ذكياً

نجح فريق طلابي بكلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ، في تصميم المصعد الذكى الذى يستخدم تقنيات التعرف على الوجوه والتعرف على صوت المستخدم لتعزيز إمكانية الوصول، وذلك ضمن مشروعات تخرج الطلاب.



وتستخدم هذه المصاعد كاميرات وحساسات وبرامج للتعرف على المستخدمين المسجلين فى قاعدة بيانات المصعد والمصادقة علي المستخدمين تتم بناءً على مواصفات الوجه «بصمة الوجه» ولا يمكن لغير المسجلين في قاعدة البيانات استخدام المصعد ، مما يسمح بتجربة مستخدم سلسة وآمنة.



وأكد الفريق الطلابي المشارك في تصميم هذا المصعد الذكي، أنه يتم تحديد الطابق المراد الوصول إليه عن طريق تقنية التعرف علي الصوت لـ تسهيل استخدام المصعد وتقليل التلامس وعدم انتشار العدوى مثل covid-19.



وتابع الفريق الطلابي: يمكن للمصعد الذكى اكتشاف وتفسير إيماءات لغة الإشارة، مما يسمح لأفراد الصم أو ضعاف السمع بالتواصل مع نظام المصعد وتلقي ردود الفعل المرئي عن طريق الإيماءات بالأيدى أمام الكاميرا الموجهة أمامه.

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