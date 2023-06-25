عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يتفقد تطوير طريق «الجرايدة- الكراكات» بتكلفة 130 مليون جنيه

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، الأحد، أعمال الرصف والتوسعة الجاري تنفيذها بطريق «الجرايدة - بيلا - ابشان- الكراكات» الواقع بنطاق مركز بيلا، بطول 19 كم، وبتكلفة قدرها 130 مليون جنيه، ضمن خطة الهيئة العامة للطرق والكباري بالتنسيق مع مديرية الطرق بكفر الشيخ، كونه يمثل أهم المحاور المرورية الهامة التي تربط مدينة بيلا وقراها ببعضها البعض والمحافظات المجاورة.

محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال ترميم مسجد «أبو غنام» الأثري ببيلا.. صور

وفد من بيلا بكفر الشيخ يتوجه للقاهرة للمشاركة في تشييع جنازة جميل المغازي

واستمع محافظ كفر الشيخ، من جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، لشرح تفصيلي عن مراحل تنفيذ المشروع، وتمت الإشارة إلى أنه جاري أعمال رصف طريق «الجرايدة - بيلا - الكراكات» البالغ طوله 19 كيلو مترًا من قرية الكراكات مروراً بشارع بورسعيد بمدينة بيلا وصولًا لقرية الجرايدة مع تقاطع الطريق بطريق «بلقاس - الحامول».

وشدد المحافظ على رئيس مركز ومدينة بيلا، بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق ومديرية الطرق بكفر الشيخ، وجهات العمل المختلفة، بسرعة البدء في أعمال الرصف والتطوير، ودخول الطريق الخدمة الفعلية طبقاً للجدول الزمني المحدد، مع متابعة الأعمال ميدانياً للوقوف على نسب التنفيذ، والتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة.

FB_IMG_1687708090587
FB_IMG_1687708090587
FB_IMG_1687708084742
FB_IMG_1687708084742
FB_IMG_1687708080849
FB_IMG_1687708080849
30 مليون جنية الهيئة العامة للطرق والكباري الهيئة العامة للطرق الرصف والتطوير اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين المحافظات تطوير طريق جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ابنه شابة وتوأم .. معلومات عن أبناء ريهام حجاج بعد إنجابها اليوم

بسبب الكيمياء.. بيان عاجل من التعليم بعد شكاوى طلاب الثانوية العامة

الكويت .. قرار عاجل من الحرس الوطني بشأن الإفراج عن العسكريين الموقوفين

شوف امتحان الكيمياء صعب ولاّ سهل.. آراء طلاب الثانوية العامة 2023

جوارديولا مازحا: سأستشير مدرب الزمالك بشأن قيادة منتخب مصر

خاص.. أشرف بن شرقي رفض التضحية بهذا المبلغ من أجل الزمالك.. تفاصيل

هتبقى جدة.. صور جديدة تكشف حمل ابنة أصالة في الشهور الأولى

ضربة قاصمة من القاهرة للدولار.. مصدر مسؤول يكشف عن مفاجأة للأخضر

موضوعات متعلقة

محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال ترميم مسجد «أبو غنام» الأثري ببيلا.. صور

محافظ كفر الشيخ يتفقد التشطيبات النهائية لمستشفى بيلا المركزى الجديد لافتتاحه قريباً

الجغرافيا تسعد طلاب الأدبي.. والكيمياء تغضب العلمي بالثانوية العامة في كفر الشيخ|شاهد

انزل اكشف واطمن.. محافظ كفر الشيخ يدشن حملة 100 يوم صحة| صور

وفد من بيلا بكفر الشيخ يتوجه للقاهرة للمشاركة في تشييع جنازة جميل المغازي

محافظ كفر الشيخ: تدشين عيادة تأمين طبي مجانية بـ بلطيم لخدمة المصطافين

نشأ في رحاب الأولياء.. أسرة أبو العينين شعيشع تكشف أسراراً عن حياته|شاهد

ضبط 9 كيلو مخدرات وتنفيذ 5645 حكماً خلال حملة أمنية بكفر الشيخ

ترشيحاتنا

قلادة النيل ودعوة لقمة العشرين| زيارة مودي للقاهرة تنقل العلاقات لمستوى استراتيجي

بعد أنباء اهتمام الأهلي.. الاتفاق السعودي ينسحب من صفقة نجم الوداد

بعد وساطته في صفقة مع بريجوجين .. بوتين يجري اتصالا هاتفيا مع لوكاشينكو

صادم..شاهد ما يحدث لجسم الإنسان عندما تلسعه نحلة.. فيديو

موبايلات أندرويد مش هتعرف تفرقها عن iPhone .. بسعر يبدأ من 3000 جنيه

بـ 400 ألف جنيه.. سيارات بتكنولوجيات متطورة لذوي الاحتياجات| صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هتبقى جدة.. صور جديدة تكشف حمل ابنة أصالة في الشهور الأولى

فيديو مروع ..صياد يرمي صنارته ليفأجا بتمساح يجري ورائه بأمريكا

ابنه شابة وتوأم .. معلومات عن أبناء ريهام حجاج بعد إنجابها اليوم

بعد استقبال توأمها .. أجرأ 10 صور لـ ريهام حجاج | شاهد

فيديو

لغز الغواصة تيتان..عمل إجرامي أم قضاء وقدر؟ والشركة المصنّعة تعلن عن وظيفة شاغرة..فيديوجراف

التسريب بـ100 جنيه.. شاومينج تنشر أسئلة الكيمياء وضبط طالب صور الامتحان

عريس يوجه تعهد لوالد عروسه في ليلة الزفاف يثير جدل على السوشيال ميديا..شاهد

رقصة والدة أصالة تثير الجدل في زفاف ابنها.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ