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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حدائق كفر الشيخ كاملة العدد في ثالث أيام عيد الأضحى.. صور

حدائق كفر الشيخ
حدائق كفر الشيخ

توافد الآلاف من مدن وقرى محافظة كفر الشيخ والمحافظات المجاورة على الحدائق، وخاصة حديقة صنعاء والملاهي بكفر الشيخ، وحديقة الأسرة والطفولة، وحديقة أم القرى وحدائق الميدان الإبراهيمي بدسوق ، وحديقة العائلات بفوة، وغيرهم من الحدائق بمدن بيلا والحامول وقلين ومطوبس والرياض، اليوم الجمعة، لقضاء ثالث أيام عيد الأضحى.
 

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وتزينت مدينة كفر الشيخ بحدائقها ومنتزهاتها "حديقة صنعاء والحيوان، والحديقة المركزية المجانية، والحدائق العامة المجاورة لديوان عام المحافظة، وغرب مدينة كفر الشيخ المجاورة لطريق صبري القاضي، وحديقة أحمد زويل"، لاستقبال المواطنين في عيد الأضحى، والتي شهدت إقبالا كبيرا، بإشراف علاء فوقي، مدير حديقة صنعاء.

 

وتابع المهندس حسن موافي، ورئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، احتفال المواطنين واطمأن على سلامة المواطنين وما يتم  تقديمه من خدمات لهم في هذا اليوم، وتوفير كافة الخدمات. 

 

وتوافد الآلاف للتنزه ولقضاء ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، كورنيش النيل بدسوق وفوة ومطوبس والإستاد الرياضى بكفر الشيخ ودسوق وبيلا، والحدائق العامة بالمدينة، التي أصبحت مزاراً سياحياً ومكاناً رائعاً لزوار مدينة دسوق الذين حضروا للاحتفال بعيد الأضحى من المحافظات المجاورة، بإشراف محمد شعبان، مدير حديقة الأسرة والطفولة.
 

وقال علاء يوسف، ورئيس مركز ومدينة دسوق، إنه تفقد عدد من الحدائق، وأجرى حواراً مع المترددين والزوار من قرى ومدن المحافظة ومن قرى مراكز محافظة البحيرة، متمنيا لهم قضاء أسعد الأوقات، وتفقد الإجراءات الأمنية بجميع الحدائق على أماكن تجمعات المواطنين وتأمين شواطئ النيل وكذلك المراكب التي تقوم بالرحلات النيلية لزوار المدينة طوال فترة الاحتفال بعيد الأضحى.

 

 كما تابع وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، الإقبال على حديقة العائلات، والرحلات النيلية، وزيارة آثار فوة منها 365 مسجداً  أثرياً، وربع الخطابة ، وبقايا مصنع الطرابيش، والتكية وغيرهم من الآثار المميزة.
 

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