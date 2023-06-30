ضبط 750 كيلو لحوم مجهولة المصدر في كفر الشيخ

تمكنت حملات مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، من ضبط كميات من اللحوم، ودواجن مجمدة دون بيانات، وجرى التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر، واستمرار الحملات على الأسواق والمحال التجارية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ.

قال الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، إن الحملات على الأسواق بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تمكنت من ضبط 710 كيلوات، منهم 500 كيلو لحوم مجمدة دون بيانات، و135كجم لحوم مفرومة دون بيانات، و35 كيلو كبدة مجمدة دون بيانات، و40 كيلو كجم صدور دواجن دون بيانات، وجرى تحرير 6 محاضر، وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ باقي الإجراءات القانونية.

جاء ذلك برئاسة الدكتور محمد السيد بشار، مدير عام الطب البيطري، وعضوية الدكتور شعبان السعيد مغنم، مدير عام المجازر والصحة العامة، والدكتور أسامة محمود عوض، مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم.