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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تكليف سهير جرجس للقيام بمهام عميد كلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ

الدكتورة سهير جرجس
الدكتورة سهير جرجس

أصدر الدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، قراراً بتكليف الدكتورة سهير مجدي جرجس ميخائيل، بالقيام بمهام وأعباء عميد كلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ.

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يأتي هذا القرار عقب صدور قرار جمهوري بتعيين الدكتورة أماني شاكر، عميد كلية التربية النوعية، نائباً لرئيس جامعة كفر الشيخ لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، خلفاً للدكتور رضا صالح، الذي بلغ السن القانونية للمعاش.

جدير بالذكر أن الدكتورة سهير مجدي جرجس، تشغل منصب وكيل كلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومن القيادات الأكاديمية والإدارية المتميزة.

أ.د سهير جرجس
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