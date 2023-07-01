حدائق كفر الشيخ كاملة العدد في رابع أيام عيد الأضحى .. صور

توافد آلاف المواطنين من مدن وقرى محافظة كفر الشيخ والمحافظات المجاورة على الحدائق، وخاصة حديقة صنعاء والملاهي بكفر الشيخ، وحديقة الأسرة والطفولة، وحديقة أم القرى وحدائق الميدان الإبراهيمي بدسوق، وحديقة العائلات بفوة، وغيرها من الحدائق بمدن بيلا والحامول وقلين ومطوبس والرياض، اليوم السبت، لقضاء رابع أيام عيد الأضحى، وذلك في ظل تواجد كافة الخدمات، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

كما توافد الآلاف للتنزه ولقضاء رابع أيام عيد الأضحى المبارك، كورنيش النيل بدسوق وفوة ومطوبس والإستاد الرياضي بكفر الشيخ ودسوق وبيلا، والحدائق العامة بمدينة كفر الشيخ، والحديقة المركزية المجانية.

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