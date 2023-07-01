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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الدكتور أحمد الجنزوري يعلن ترشحه نقيبا لأطباء كفر الشيخ

الدكتور أحمد الجنزوري
الدكتور أحمد الجنزوري

أعلن الدكتور أحمد الجنزوري، استشاري جراحة العظام، ومدير عام إقليم وسط الدلتا بهيئة الإسعاف المصرية، ترشحه على منصب نقيب الأطباء بمحافظة كفر الشيخ.

 

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وقال الجنزوري، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «بسم الله الرحمن الرحيم.. توكلت علي الله وتقدمت بأوراق ترشحي علي مقعد نقيب أطباء كفرالشيخ  داعياً الله تعالى بالتوفيق مدعوماً من زملائي وزميلاتي أطباء وطبيبات أعضاء الجمعية العمومية لنقابة أطباء كفرالشيخ فإن وفقني الله فسوف أبذل قصاري جهدي لخدمة جموع أطباء كفرالشيخ وإن لم يوفقني الله فسوف أكون داعماً للمجلس المنتخب بكل جهدي».

وتابع:  كما أتوجه بالشكر لأساتذتي الكرام الذين تنازلوا عن الترشح عن مقعد النقيب دعماً ومساندة لي وعلي رأسهم الدكتور إسماعيل غنيم، والدكتور أحمد فرج قاسم، والدكتور محمود طلحة مرسي، والدكتور محمد كمال سلامة .. كما أتقدم بالشكر لكل من أستاذي ومعلمي الدكتور علي الصنفاوي، وأخي الأكبر الدكتور رفعت الوكيل، وأخي الأكبر الدكتور عصام الشيخ لما بذلوه من جهد كبير  خلال الأيام الماضية لإحداث توافق فيما بيننا .. وأدعو الله أن أكون عند حسن ظنكم جميعاً.. موعدنا الجمعة 13 أكتوبر 2023م.

«الجنزوري» عقب إعلان ترشحه نقيباً لأطباء كفر الشيخ 
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