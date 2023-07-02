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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مركز شباب بيلا ينظم مهرجان الإسكيت ضمن فعاليات العيد أحلى بكفر الشيخ

المشاركون في المهرجان
المشاركون في المهرجان

نظم مركز شباب بيلا بمحافطة كفر الشيخ، مهرجان الإسكيت للفتيات والشباب المترددين على المركز  ضمن فعاليات مبادرة "العيد أحلى بمراكز الشباب".

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ومازالت المبادرة مستمرة من محافظة كفر الشيخ تستقبل مراكز شباب المحافظه الجمهور من كل الأعمار لتقديم خدماتها الترفيهية والرياضية المتنوعة تفعيلاً للمبادرة بمشاركة 245 مركز شباب بكفر الشيخ، وفق توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة و رعايه اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

من جانبه، أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن مراكز شباب المحافظة استقبلت منذ ساعات الصباح الأولى لليوم الأول المصلين لأداء صلاة العيد في 26 ساحة واستقبلت ما يقرب من 50 ألف مصلى.

وتابع: كما رصدت اللجان المتابعة لأداء مراكز الشباب خلال المبادرة استقبال ما يزيد عن 150 الف مواطن على مدار أيام عيد الأضحى مراكز الشباب على مستوى المحافظة مؤكداً أن المديرية وضعت خطة عمل لتقديم أفضل الخدمات الترفيهية والرياضية لرواد مراكز الشباب من كرنفالات احتفالية وعروض فنية وألعاب وملاهٍ للأطفال.

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