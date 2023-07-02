نادي كفر الشيخ يكشف حقيقة انتقال محمد إبراهيم للإسماعيلي

نفى المحاسب مجدي الزواوي، عضو مجلس إدارة نادي كفر الشيخ الرياضي، ما تردد عن تعاقد النادي الإسماعيلي مع لاعب وسط الفريق محمد إبراهيم، مشيراً إلى أن هذه الأخبار عارية تماماً عن الصحة.

وقال الزواوي، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك »: «منعا للجدل والقيل والقال والهري الكثير.. خبر غير صحيح ومفيش حد من الإسماعيلي تواصل نهائياً مع أي مسئول من كفر الشيخ ولو تلاحظ الإمضاء دي من فترة واللبس شتوي اللي في الصورة».

وللعلم محمد إبراهيم لعيب كبير أوي أوي ووصل لمرحلة سرعة النضوج وهو مواليد 2001 وده محمد صلاح الكورة المصرية الجديد ومهارة ».