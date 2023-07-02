عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توافد كبير على كورنيش البرلس ومصيف بلطيم في كفر الشيخ.. صور

مصيف بلطيم
مصيف بلطيم

شهد كورنيش البحر بمدينة البرلس بمحافظة كفر الشيخ، توافد عدد كبير من الأهالي للاستمتاع بهدوء البحر، إضافة إلى استكمال بقية إجازة الأعياد سواء عيد الأضحى المبارك، أو الاحتفال بمرور 10 سنوات على ثورة 30 يونيو، والتي ستنتهي غداً، الإثنين، ونصبت الخيام على شاطئ البحر المتوسط.

غرفة عمليات كفر الشيخ: غياب 359 طالبا عن امتحان مادتي التاريخ والفيزياء

الآلاف بكفر الشيخ يؤدون صلاة الغائب على شيخ معهد أزهري توفي بالحج


كما شهد مصيف بلطيم، تواجد الآلاف من المعيدين والمصطافين، في اليوم الخامس من إجازة عيد الأضحى، في ظل توفير كافة الخدمات المتعددة، وتوفير السلع الغذائية المتعددة، ووسائل الترفيه، إضافة لـ «الطفطف» كوسيلة مواصلات بين شواطئ المصيف الـ 6، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وتنوعت وسائل الترفيه على شواطئ البحر المتوسط بمصيف بلطيم، منها ممارسة كرة القدم والطائرة، إضافة للرسم على الرمال، ويحرص زوار مدينة مصيف بلطيم، على صنع أشكال هندسية دقيقة ورائعة من الرمال على شواطئ المصيف، وذلك في ظل الإقبال الشديد على شواطئ المصيف، هروبا من حرارة الجو المرتفعة.

وأشار هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، إلى توزيع فرق الإنقاذ وكذا المعدات الخاصة بالإنقاذ على جميع الشواطئ، والتأكيد على التواجد على الشاطئ حتى خروج كل المصطافين من البحر لضمان سلامتهم وحسن معاملتهم.

وأكد سليم محمد أبو شريف، رئيس مدينة برج البرلس، على توافد أهالي البرلس من رجال وسيدات على شاطئ البحر المتوسط للاستمتاع بالهدوء وجمال البحر، ولقضاء ما تبقى من إجازة عيد الأضحى.

IMG-20230702-WA0158
IMG-20230702-WA0158
IMG-20230702-WA0155
IMG-20230702-WA0155
IMG-20230702-WA0154
IMG-20230702-WA0154
IMG-20230702-WA0156
IMG-20230702-WA0156
IMG-20230702-WA0153
IMG-20230702-WA0153
IMG-20230702-WA0152
IMG-20230702-WA0152
IMG-20230702-WA0164
IMG-20230702-WA0164
IMG-20230702-WA0162
IMG-20230702-WA0162
أجازة عيد الأضحى البحر المتوسط الاضحى المبارك برج البرلس بمحافظة كفر الشيخ توفير السلع الغذائية جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين صلاة الغائب عيد الأضحى المبارك عيد الأضحى محافظ كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فضيحة .. أحمد سعد ومنظمة حفلته بتونس يتبادلان الألفاظ على الهواء.. فيديو

على طريقة إمام عاشور.. خالد الغندور يسخر من انتقال رمضان صبحي للأهلي

نموذج إجابة امتحان الفيزياء 2023 .. خبر عاجل بشأنه الآن

اخرسي.. أحمد سعد يهين منظمة حفلته بعد تقاضيه 80 ألف دولار في ساعة غنا| القصة الكاملة

سوق سودا للدخان| ماذا يحدث في أسعار السجائر؟! ومفاجأة من الشركة للمستهلكين

هدايا العيد للمصريين.. زيادة جديدة فى دعم السلع التموينية تصل لـ 42%

بعد إحالة رضوى الشربيني للتحقيق.. مفاجأة غير سعيدة تنتظرها لإهانة رجال مصر

الأهلي أم الزمالك.. شرط مفاجئ من ميتيلاند الدنماركي بشأن رحيل إمام عاشور

موضوعات متعلقة

الآلاف بكفر الشيخ يؤدون صلاة الغائب على شيخ معهد أزهري توفي بالحج

إصلاح خط مياه وإزالة تعديات على أراضٍ زراعية بكفر الشيخ.. صور

غرفة عمليات كفر الشيخ: غياب 359 طالبا عن امتحان مادتي التاريخ والفيزياء

توريد 202 ألف و817 طن قمح لصوامع وشون كفر الشيخ

أعمال تطوير وتوافد كبير على مصيف بلطيم في رابع أيام عيد الأضحى

كفر الشيخ .. نحر 1926 رأس ماشية خلال أيام عيد الأضحى

عروض مبهرة لفرق الكاراتيه بمراكز شباب كفر الشيخ احتفالا بالعيد.. صور

حدائق كفر الشيخ كاملة العدد في رابع أيام عيد الأضحى .. صور

ترشيحاتنا

ماذا تقول عند أذان المغرب؟ .. رسول الله أوصى بـ 5 أدعية للفرج العاجل

دعاء تحصين النفس.. داوم عليه صباحا ومساء واحفظ نفسك من الشيطان

خط دفاع حديدي .. الكاف يشيد بمنتخب مصر الأولمبي في أمم إفريقيا

بخصم 20% ودون قرعة| طرح وحدات سكنية جديدة في 4 مدن بمزايا خاصة.. تفاصيل

وفقا لآخر تحديث.. ننشر أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه الأحد 2 يوليو

هدايا الحكومة لـ ذوي الهمم.. ماذا عن شروط الجمع بين معاشين؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد قصة الخروف.. فستان رضوى الشربينى يكشف عن عملية نحت خضعت لها

وصفات فعالة لعلاج التينيا من مطبخك.. الزبادي والثوم الافضل

بعد إهانة رجال مصر| رضوى الشربيني.. حكاية مذيعة أدمنت الإثارة فوقعت في الفخ

مخاطر غير متوقعة لشوى اللحم على الفحم .. اخطرها الحساسية وامراض القلب

فيديو

أنا حي.. فيس بوك يعلن وفاة فنان مصري وهو على قيد الحياة

خناقة أحمد سعد مع منظمة حفلات تونسية.. | ماذا حدث؟

زيادة مرتقبة في الذهب| هل ترتفع أسعاره بعد العيد

ادعولها بالشفاء.. إعلامية شهيرة تفقد النطق فجأة والسبب يثير الدهشة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

اﻟﻤﺰﻳﺪ