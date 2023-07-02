توافد كبير على كورنيش البرلس ومصيف بلطيم في كفر الشيخ.. صور

شهد كورنيش البحر بمدينة البرلس بمحافظة كفر الشيخ، توافد عدد كبير من الأهالي للاستمتاع بهدوء البحر، إضافة إلى استكمال بقية إجازة الأعياد سواء عيد الأضحى المبارك، أو الاحتفال بمرور 10 سنوات على ثورة 30 يونيو، والتي ستنتهي غداً، الإثنين، ونصبت الخيام على شاطئ البحر المتوسط.



كما شهد مصيف بلطيم، تواجد الآلاف من المعيدين والمصطافين، في اليوم الخامس من إجازة عيد الأضحى، في ظل توفير كافة الخدمات المتعددة، وتوفير السلع الغذائية المتعددة، ووسائل الترفيه، إضافة لـ «الطفطف» كوسيلة مواصلات بين شواطئ المصيف الـ 6، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وتنوعت وسائل الترفيه على شواطئ البحر المتوسط بمصيف بلطيم، منها ممارسة كرة القدم والطائرة، إضافة للرسم على الرمال، ويحرص زوار مدينة مصيف بلطيم، على صنع أشكال هندسية دقيقة ورائعة من الرمال على شواطئ المصيف، وذلك في ظل الإقبال الشديد على شواطئ المصيف، هروبا من حرارة الجو المرتفعة.

وأشار هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، إلى توزيع فرق الإنقاذ وكذا المعدات الخاصة بالإنقاذ على جميع الشواطئ، والتأكيد على التواجد على الشاطئ حتى خروج كل المصطافين من البحر لضمان سلامتهم وحسن معاملتهم.

وأكد سليم محمد أبو شريف، رئيس مدينة برج البرلس، على توافد أهالي البرلس من رجال وسيدات على شاطئ البحر المتوسط للاستمتاع بالهدوء وجمال البحر، ولقضاء ما تبقى من إجازة عيد الأضحى.

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