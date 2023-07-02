الآلاف بكفر الشيخ يؤدون صلاة الغائب على شيخ معهد أزهري توفي بالحج

أدى الآلاف من أهالي قرية الخضيري بمركز كفر الشيخ، اليوم، الأحد، صلاة الغائب على الشيخ جمال يوسف عبد الهادي، شيخ معهد سيدي غازي الابتدائي الأزهري، والذي وافته المنية أثناء أداء مناسك الحج، ودفن بالسعودية.

وسادت الأحزان أرجاء القرية، واتشحت القرية بالسواد حزناً عليه.

ومن جانبه، قال الشيخ مصطفى سعفان، إمام وخطيب مسجد السلام بمدينة سيدي غازي، وصديق الشيخ الراحل، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» : لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.. وإنا لله وإنا إليه راجعون.. الطيبون يرحلون فى صمت توفي إلي رحمة الله تعالى الشيخ جمال يوسف عبدالهادي شيخ معهد سيدى غازى الابتدائي.

وتابع: «مات محرماً بعد أداء مناسك الحج وأثناء رمي الجمرات .. مات محرماً ويبعث يوم القيامة ملبياً.. اللهم ارحمه برحمتك التي وسعت كل شيء وأسكنه فسيح جناتك وشفع فيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم».

وتحولت صفحات «السوشيال ميديا»، إلى دفتر عزاء يرثى الشيخ المتوفى الذي كان يحظى بحسن الأخلاق والتعامل الراقي، والإخلاص في العمل، واحترام الكبير والصغير، ومشاركة أهله وأسرته في الأفراح والأتراح.

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