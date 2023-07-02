عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصلاح خط مياه وإزالة تعديات على أراضٍ زراعية بكفر الشيخ.. صور

إزالة تعديات
إزالة تعديات

شهدت مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، "كفر الشيخ، الرياض، دسوق، بلطيم، قلين، والحامول" اليوم الأحد، عددا من الحملات منها حملات النظافة، ورفع كفاءة الطرق، ورفع كفاءة الإنارة في الشوارع، وإصلاح خط مياه شرب، وتفقد الوحدات المحلية والصحية، لمتابعة سير العمل بهم، وأعمال الرصف بالإنترلوك، وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

غرفة عمليات كفر الشيخ: غياب 359 طالبا عن امتحان مادتي التاريخ والفيزياء

حسن الخاتمة.. وفاة شيخ معهد أزهري بكفر الشيخ أثناء أداء مناسك الحج

تابع المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أعمال إصلاح خط المياه الرئيسي لقرية المنشة الشرقية، بالتعاون والتنسيق مع شركة المياه والصرف بكفر الشيخ، والدعم من الوحدة المحلية لمدينة سيدي غازي، موجهاً بسرعة نهو أعمال الإصلاح، مع رد الشيء لأصله، وفتح الطريق أمام المواطنين بعد انتهاء الأعمال.

 

وتابع اللواء خالد محمد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، المرور على الوحدات المحلية والوحدات الصحية خلال إجازة عيد الأضحى بالمركز والمدينة وسير العمل في الوحدات المحلية والوحدات الصحية، والوقوف على مدى تقديم الخدمات للمواطنين خلال إجازة عيد الأضحى، ومدى توفير التذاكر والعلاج للمرضى والاطمئنان على سير العمل واستمرارية تقديم الخدمات للمواطنين، كما تابع حملات النظافة، ورفع كفاءة الإنارة، كما تابع أعمال تركيب الإنترلوك بعد الانتهاء من طبقة التأسيس، ووضع طبقة الخرسانة العادية بشوارع المدينة.

 

وتابع اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، جهود النظافة بأحياء دسوق خلال إجازة عيد الأضحى بشوارع المدينة، برفع القمامة بشكل دوري والتواجد في الشارع، لرفع القمامة أولا بأول خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

 

وتابع اللواء عمرو الفداوي رئيس مركز ومدينة بلطيم، انتظام سير العمل بمنظومة النظافة بالمدينة في أيام العطلات، بكنس الشوارع الرئيسية الميادين والكورنيش، وتفريغ صناديق القمامة والنظافة حولها، ورفع المتولد اليومي من القمامة وتحميلها إلى المقالب الرئيسي.

 

وتابع أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة الرياض، الحملات على الأسواق والمحال التجارية، إضافة لحملة مرورية، وإزالة الإشغالات، وحملات نظافة، لإعادة الانضباط لشوارع المدينة، وعدم السماح بوجود التعديات في الشوارع والميادين وتم إزالة الإعلانات غير المرخصة، مؤكداً الحملات المستمرة لإعادة الانضباط وتحقيق السيولة المرورية وإعادة هيبة الدولة والقانون بالشارع، مؤكدا "لن نسمح بأي تراخ أو استثناءات في رفع كافة أشكال التعديات الكائنة، لافتا إلى أن المواطنين والأجهزة التنفيذية شركاء في المسئولية، كما تابع إزالة حالة تعد بالبناء بالبلوك الأبيض على الأرض الزراعية بعزبة أبو أحمد التابعة لقرية أم سن، وتم رفع أنقاض البناء، وحرث الأرض وتسليمها لمدير الجمعية الزراعية لمباشرة زراعتها.

 

وتابع عصام القصيف ، رئيس مركز ومدينة الحامول، حملة إزالة فورية في المهد عبارة عن فك شدة خشبية لعمل شمل خرساني على أرض زراعية بقرية قليني بالوحدة المحلية بالبنا، كما تابع أعمال النظافة اليومية بشوارع المدينة، وكنس الشوارع الرئيسية والفرعية والمتنزهات والميادين، تفريغ صناديق القمامة والنظافة حولها، ورفع المتولد اليومي وتراكمات القمامة بأماكن تجميعها وتحميلها إلى المقالب العمومية.

IMG-20230702-WA0135
IMG-20230702-WA0135
IMG-20230702-WA0134
IMG-20230702-WA0134
IMG-20230702-WA0131
IMG-20230702-WA0131
IMG-20230702-WA0133
IMG-20230702-WA0133
أراضي الزراعية إزالة التعديات على الاراضي الزراعيه إزالة التعديات على الأراضي أراضي إصلاح خط مياه ازالة تعديات التعديات على الاراضي الزراعية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين تعديات على الأراضي الزراعية جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد إحالة رضوى الشربيني للتحقيق.. مفاجأة غير سعيدة تنتظرها لإهانة رجال مصر

فضيحة .. أحمد سعد ومنظمة حفلته بتونس يتبادلان الألفاظ على الهواء.. فيديو

اخرسي.. أحمد سعد يهين منظمة حفلته بعد تقاضيه 80 ألف دولار في ساعة غنا| القصة الكاملة

نموذج إجابة امتحان الفيزياء 2023 .. خبر عاجل بشأنه الآن

6 نقط وخسارة| 4 عقوبات تنتظر الزمالك حال الانسحاب من قمة الأهلي.. تفاصيل المادة 51

جريمة وحشية.. وفاة فتاة بعد تعرضها للاعتداء في لبنان

بسبب بوست الخروف.. قناة cbc تحيل المذيعة رضوى الشربيني للتحقيق

سعر عيار 21 الآن.. الذهب يتراجع بقوة بعد انتهاء العيد

موضوعات متعلقة

غرفة عمليات كفر الشيخ: غياب 359 طالبا عن امتحان مادتي التاريخ والفيزياء

توريد 202 ألف و817 طن قمح لصوامع وشون كفر الشيخ

أعمال تطوير وتوافد كبير على مصيف بلطيم في رابع أيام عيد الأضحى

كفر الشيخ .. نحر 1926 رأس ماشية خلال أيام عيد الأضحى

عروض مبهرة لفرق الكاراتيه بمراكز شباب كفر الشيخ احتفالا بالعيد.. صور

حدائق كفر الشيخ كاملة العدد في رابع أيام عيد الأضحى .. صور

الدكتور أحمد الجنزوري يعلن ترشحه نقيبا لأطباء كفر الشيخ

حسن الخاتمة.. وفاة شيخ معهد أزهري بكفر الشيخ أثناء أداء مناسك الحج

ترشيحاتنا

"انهيار أمام أعيننا".. إعلان مفاجئ من روسيا بشأن احتجاجات فرنسا

التنمية المحلية تستجيب لشكوى ابنة شقيق العقاد بعد سقوط نخلة بحديقة منزله

لعنة الفيزياء.. إصابة 3 طلاب بالإعياء في لجان الامتحانات ببني سويف

مرتزقة أمريكيون: الصراع في أوكرانيا أسوأ كثيرا من الحرب في العراق وأفغانستان

ماذا قال حجاج الجمعيات الأهلية عن العملية التنظيمية والخدمات المقدمة؟.. صور

بسبب قرار بايدن .. العالم على حافة الإبادة النووية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أستراليا أول دولة تعتمد مواد مخدرة مستخلصة من الفطر السحري لعلاج الاكتئاب

الرجالة مش طايقاها .. كيف رد الجمهور على تصريح الخروف لرضوى الشربينى؟

أعشاب طبيعية لعلاج تنميل الأطراف.. وداعا لخدر اليدين والقدمين في الصباح

الوجه المظلم لفرنسا يجبر الشباب على الدخول في حالة حرب مع الحكومة .. صور

فيديو

زيادة مرتقبة في الذهب| هل ترتفع أسعاره بعد العيد

ادعولها بالشفاء.. إعلامية شهيرة تفقد النطق فجأة والسبب يثير الدهشة

إيقاف رضوى الشربيني.. قصة بوست الخروف وإهانة الرجال وcbc تحيلها للتحقيق

نهاية الزيجة رقم 12.. رجال في حياة غادة عبد الرازق.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

اﻟﻤﺰﻳﺪ