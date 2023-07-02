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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 6 أسلحة نارية ومخدرات وتحرير 1920 مخالفة مرورية في كفر الشيخ

حملة أمنية
حملة أمنية

شنت مديرية أمن كفر الشيخ، حملة أمنية، استهدفت ضبط الخارجين على القانون؛ تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، واللواء خالد عبدالسلام، مساعد وزير الداخلية، مدير الأمن.

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وأسفرت الحملة عن ضبط 6 أسلحة نارية، و2 كيلو من المواد المخدرة المتنوعة" حشيش، و بانجو"و 250 جرام هيروين، إضافة لضبط 15 قطعة من الأسلحة البيضاء، بحوزة عاطلين بعدد من مراكز المحافظة.

‏‎كما شنت إدارة المرور بكفر الشيخ حملات مرورية وأمنية مكثفة بقيادة الدكتور العميد سامح العزب، مدير إدارة المرور،  لضبط المركبات المخالفة والمخالفات المرورية المتنوعة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، واللواء خالد عبدالسلام ، مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ.

‏‎وأسفرت الحملات عن ضبط 1920 مخالفة مرورية متنوعة، بنطاق مراكز "كفر الشيخ ، سيدى سالم ،الحامول ، بلطيم ، دسوق، وقلين، وفوة"، وتم ضبط  30 مركبة بدون لوحات معدنية، وضبط 60 مخالفة دراجة نارية، و 100 مخالفة سير بدون تراخيص 20 بدون رخص قيادة و10 بدون رخصه تسيير، و 1700 مخالفات متنوعة مثل وضع ملصقات، وعدم وجود طفايات حريق.

‏‎ووجه محافظ كفر الشيخ بضرورة استمرار الحملات الأمنية والمرورية بهدف تحقيق السيولة المرورية في كافة الشوارع والميادين وفرض سيادة القانون وضبط كافة أشكال الخروج على القانون حرصًا على أمن وسلامة المواطن.

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