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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة فورية لـ 5 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بكفر الشيخ| صور

إزالة تعديات
إزالة تعديات

تمكنت حملات مجلسي مدينتي كفر الشيخ والحامول من إزالة 5 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

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وكثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ جهودها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك في مجابهة التعديات على الأراضي الزراعية، وتتم المتابعة المستمرة على مدار اليوم لمواجهة أي تعديات ومخالفات بناء وذلك بناءً على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى لمجابهة ومنع جميع أنواع التعديات والمخالفات، والتعامل الفوري معها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحويل المخالفين إلى النيابة العامة.

قال المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، إن حملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بعزبة الصعايدة، تمكنت من إزالة حالتي تعد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتسليم الأرض لجهة الولاية بإشراف خضراوي خضر، رئيس حي شرق كفر الشيخ، ومحمد صلاح، مساعد رئيس حي شرق لشئون الإزالات والإشغالات، وجلال مخيمر، مساعد رئيس حي شرق للخدمات، وحسين الزواوي، مساعد رئيس حي غرب للخدمات، وحضور فني الإدارة الهندسية، ورجال قسم الإشغالات بالوحدة المحلية بكفر الشيخ.

وأضاف عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، أن حملات إزالة التعديات تمكنت من إزالة 4 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية، منها إزالة فورية في المهد عبارة عن أساس مبنى بالبلوك الأبيض على مساحة 100 متر مربع بارتفاع متر واحد عن الأرض، وإزالة حالتين على الأرض الزراعية، الحالة الأولى عبارة عن تشوين مواد بناء على الأرض زراعية بعزبة سعد الجديدة على مساحة 175م تقريبا تبع جمعية الكفر الشرقي، والحالة الثانية سور بالبلوك على مساحة 175م تقريبا تبع جمعية المناوفة الزراعية.

وأضاف القصيف ، أنه جرى تنفيذ إزالة فورية في المهد بفك شدة خشبية دور أرضى، ورفع الأخشاب من الموقع، بحضور القسم الهندسي بالوحدة وحماية الأراضي.

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