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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

امتحانات الثانوية العامة 2023.. الطلاب يؤدون اللغة الأجنبية الأولى غداً

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة 2023

يؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 بشعبتيها الأدبية والعلمية غدا الخميس الموافق 6 يوليو 2023، امتحان اللغة الأجنبية الأولى، وذلك في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 الموجودة على مستوى الجمهورية.

 كما يؤدي غدا الخميس الموافق 6 يوليو 2023، طلاب  الثانوية العامة 2023 مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مقاييس المفاهيم (اللغة الإنجليزية)،  و يؤدى طلاب  الثانوية العامة 2023 الثانوية العامة 2023 بمدارس المكفوفين امتحان علم النفس فى الفترة الأولى، وامتحان علم الاجتماع فى الفترة الثانية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي لها ، أنها تجدد تشديدها على ضرورة الالتزام بعدم استخدام الطلاب أي من وسائل الغش المختلفة في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 ، مؤكدة على التصدى لأى محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات تحدث بالامتحانات.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على مسئولي لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 ، بضرورة التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية، وضرورة استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء دخولهم اللجان، والمرور مرة أخرى بعد نصف ساعة من بداية الامتحان دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية.
 

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى عند ضبط أي حالات غش إلكتروني أو تصوير امتحان  في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 ، يتم عمل محضر إثبات حالة ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الغشاشين ، ويتم تطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

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