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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 | المديريات تتسلمها غدا لإعلانها بعد اعتمادها

نتيجة الدبلومات الفنية
نتيجة الدبلومات الفنية

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا هاما وعاجلا للمديريات التعليمية، بشأن نتيجة الدبلومات الفنية 2023، صناعي وتجاري وفندقي وزراعي" الدور الأول للعام الدراسي الحالي، التي من المقرر أن يعتمدها غدا الأربعاء الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

 

حيث  شددت وزارة التربية والتعليم، في خطابها المرسل إلى المديريات التعليمية، على ضرورة إيفاد مندوب من المديرية بتفويض رسمي إلي لجان النظام والمراقبة التابع لها، وذلك لاستلام نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بنظاميه الثلاث والخمس سنوات للدور الأول 2023، وذلك غدا الأربعاء ٥يوليو في تمام الساعة الواحدة ظهرا.


وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لن  يتم فتح نتيجة الدبلومات الفنية 2023 أو إرسالها إلي الإدارات التعليمية إلا بعد اعتمادها من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

 

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 

ومن المقرر أن يعقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم مؤتمرا صحفيا غدا الأربعاء لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 (صناعي – زراعي – تجاري - فندقي) الدور الأول للعام الدراسي 2022/ 2023.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن مؤتمر اعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 (صناعي – زراعي – تجاري - فندقي) ، المقرر عقده غدًا الأربعاء الموافق 5 يوليو 2023  سيكون في تمام الساعة 2:30 ظهرا بمقر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في العاصمة الإدارية الجديدة.

 أوائل الدبلومات الفنية 2023 

ومن جانبه أجري الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، اتصالا هاتفيا مع أوائل الدبلومات الفنية 2023 لتهنئتهم بالتفوق وحثهم على الاستمرار في الجد والاجتهاد طوال العمر .

ومن المقرر ، بعد اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس ، تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قائمة أوائل الدبلومات الفنية 2023 

وتكشف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي أسماء وصور أوائل الدبلومات الفنية 2023 ، ومحافظاتهم وأسماء مدارسهم، ومجاميعهم.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 

ويظهر رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، من خلال بوابة مركز المعلومات https://emis.gov.eg/ ، أو من خلال بوابة التعليم الفني https://fany.emis.gov.eg/ 

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