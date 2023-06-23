اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 قريبًا| وبيان عاجل لإعلان الأوائل ونسب النجاح

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 خلال الأيام القادمة ، حيث أكدت الوزارة أن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 لن تتأخر عن الأسبوع الأول من يوليو 2023

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه من المقرر أن تشمل نتيجة الدبلومات الفنية 2023 مختلف التخصصات (الصناعي - الزراعي - التجاري - الفندقي ) بالنظامين الثلاث والخمس سنوات ، وذلك لطلاب الدراسة النظامية ، وطلاب التعليم المزدوج ، وطلاب الاعداد المهني ، وطلاب نظام العمال ، وطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية )

وبمجرد اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، سوف تقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإصدار بيان رسمياً تكشف خلاله الآتي :

- نسبة النجاح في نتيجة الدبلومات الفنية 2023 لطلاب نظام 5 سنوات

- نسبة النجاح في نتيجة الدبلومات الفنية 2023 لطلاب نظام 3 سنوات

- نسبة النجاح في نتيجة الدبلومات الفنية 2023 لطلاب نظام 3 سنوات "التعليم والتدريب المزدوج"

- نسبة النجاح في نتيجة الدبلومات الفنية 2023 لطلاب نظام 3 سنوات "برامج مطورة بمنهجية الجدارات"

- نسبة النجاح في نتيجة الدبلومات الفنية 2023 لطلاب تكنولوجيا تطبيقية نظام 3 سنوات

- نسبة النجاح في نتيجة الدبلومات الفنية 2023 لطلاب الدمج الذين حضروا الامتحانات

كما سيشمل بيان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الخاص بـ نتيجة الدبلومات الفنية 2023 ، اجمالى عدد الطلاب الذين حضروا امتحانات الدبلومات الفنية 2023 ، إجمالي عدد الطلاب الناجحين في نتيجة الدبلومات الفنية 2023 ، وإجمالي عدد الباقين للإعادة

أوائل الدبلومات الفنية 2023

وبالتزامن مع اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 ، سوف تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قائمة أوائل الدبلومات الفنية 2023 ، تشمل القائمة طلاب من مختلف محافظات الجمهورية ، ويتم اختيارهم بنااء على الحاصلين على اعلى الدرجات في امتحانات الدبلومات الفنية 2023 على مستوى الجمهورية

وكان قد وصل عدد أوائل الدبلومات الفنية العام الدراسي الماضي ، إلى 29 طالب وطالبة ( 20 طالبه + 9 طلاب) من 13 محافظة تضم محافظات الشرقية، والقليوبية، والجيزة، والإسكندرية، والإسماعيلية، والقاهرة، والبحيرة، وكفر الشيخ، والغربية، والمنوفية، والدقهلية، والوادى الجديد، وبورسعيد

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023

وعلى رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 يمكن اتباع الخطوات التالية للحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2023 :

اضغط على رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023

https://nategafany.emis.gov.eg/ - https://emis.gov.eg/