نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم.. اعرف درجاتك من هنا

تقوم الآن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتحميل نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم على موقعها الرسمي على الانترنت.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إنه سوف يتم تفعيل رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على الانترنت ، بعد إنتهاء المؤتمر الصحفي الذي يعقده الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم لإعلان إعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم ظهر اليوم الأربعاء .

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم سوف يقدم خدمة الإستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم مجاناً بدون الحاجة إلى تسديد أي رسوم بطريقة الدفع الإلكتروني .

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم

سوف يظهر بعد قليل على موقع وزارة التربية والتعليم رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم بعد اعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم .

ويمكن لجميع الطلاب ترقب ظهور رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال من خلال بوابة مركز المعلومات https://emis.gov.eg/ ، أو من خلال بوابة التعليم الفني https://fany.emis.gov.eg/

أوائل الدبلومات الفنية 2023

تلقى أوائل الدبلومات الفنية 2023 اتصالا هاتفيا من الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني لتهنئتهم بالتفوق في نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم ، وحثهم على استمرار الجد والإجتهاد مدى الحياة .

ودعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أوائل الدبلومات الفنية 2023 ، لحضور المؤتمر الذي يعقده الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ظهر اليوم ، للإعلان عن ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم ، والكشف عن أعداد الطلاب الناجحين ونسب النجاح واسماء الاوائل .

وقبل ساعات من مؤتمر إعلان ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم ، قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن قامة أوائل الدبلومات الفنية 2023 ، تشمل الطلاب الحاصلين على أعلى الدرجات على مستوى جمهورية مصر العربية ، في جميع التخصصات " زراعي، وصناعي، وتجاري، وفندقي" بجميع الأنظمة “ السنوات الثلاث، وإعداد مهني، والسنوات الخمس، وتعليم وتدريب مزدوج، وتكنولوجيا تطبيقية” .