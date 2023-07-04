عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أوائل الدبلومات الفنية 2023| نائب وزير التعليم يهنئهم تليفونيا والنتيجة خلال ساعات

نتيجة الدبلومات الفنية
نتيجة الدبلومات الفنية 2023

تلقى موقع صدى البلد العديد من الاستفسارات بشأن أوائل الدبلومات الفنية 2023 ، وذلك بمناسبة الإعلان عن اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 خلال ساعات .

ومن جانبه علم موقع صدى البلد من مصادره بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن قائمة أوائل الدبلومات الفنية 2023 ، لن يتم إعلانها بشكل رسمي إلا بعد اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني 

و يجري الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، اتصالا هاتفيا مع أوائل الدبلومات الفنية 2023 لتهنئتهم بالتفوق وحثهم على الاستمرار في الجد والاجتهاد طوال العمر .

وسوف تدعو وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أوائل الدبلومات الفنية 2023 ، للحضور إلى مقر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتكريمهم بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

أوائل الدبلومات الفنية 2023

وسوف تشمل قامة أوائل الدبلومات الفنية 2023 ، الطلاب الحاصلين على أعلى الدرجات على مستوى جمهورية مصر العربية ، في جميع التخصصات " زراعي، وصناعي، وتجاري، وفندقي" بجميع الأنظمة “ السنوات الثلاث، وإعداد مهني، والسنوات الخمس، وتعليم وتدريب مزدوج، وتكنولوجيا تطبيقية” .

وستذكر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في قائمة أوائل الدبلومات الفنية 2023 ، صورة كل طالب وطالبة و المجموع الكلي ، والمحافظة ، واسم المدرسة

جدير بالذكر أنه في العام الماضي ، كان أوائل الدبلومات الفنية قد بلغ عددهم 29 طالب وطالبة ( 20 طالبة + 9 طلاب) من 13 محافظة ضمت محافظات الشرقية، والقليوبية، والجيزة، والإسكندرية، والإسماعيلية، والقاهرة، والبحيرة، وكفر الشيخ، والغربية، والمنوفية، والدقهلية، والوادى الجديد، وبورسعيد

حيث اكتسحت الطالبات قائمة أوائل الدبلومات الفنية العام الماضي ، وهو ما لفت انتباه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، وجعلها تشيد بمستوى اجتهاد طالبات الدبلومات الفنية 

نتيجة الدبلومات الفنية 2023

يعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال ساعات نتيجة الدبلومات الفنية 2023 ، بحيث تكون نتيجة الدبلومات الفنية 2023 على موقع وزارة التربية والتعليم غدا الاربعاء على اقصى تقدير ان لم تظهر قبل ذلك

وتصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا رسمي بعد اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 ، تكشف خلاله التفاصيل الاتية :

  • إجمالي عدد الطلاب الذين حضروا امتحانات الدبلومات الفنية 2023 وعدد الناجحين في  نتيجة الدبلومات الفنية 2023
  • نسبة النجاح في نتيجة الدبلومات الفنية 2023 نظام 5 سنوات
  • نسبة النجاح في  نتيجة الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات
  • نسبة النجاح في  نتيجة الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات لطلاب التعليم والتدريب المزدوج 
  • نسبة النجاح في  نتيجة الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات لطلاب البرامج المطورة وفق منهجية الجدارات
  • نسبة النجاح في  نتيجة الدبلومات الفنية 2023 لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية نظام 3 سنوات
  • نسبة النجاح في  نتيجة الدبلومات الفنية 2023 نظام لطلاب الاعداد المهنى
الدبلومات الفنية 2023 الدبلومات نتيجة التربية والتعليم أوائل الدبلومات الفنية 2023

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هيعتذر بفيديو لسيدات تونس.. نقابة الموسيقيين تتخذ هذا القرار ضد أحمد سعد

جوز بنته ومات.. محطات فارقة في حياة الراحل علاء عبد الخالق

هرب.. فرج عامر يثير الجدل بسبب لاعب وسط الزمالك

قرب على 1900 جنيه|هبوط غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار21 الآن مفاجأة

عاجل.. وفاة الفنان علاء عبد الخالق

إبراهيم فايق: الأهلي يحصل على توقيع ثنائي فيوتشر.. وكولر يحسم مصير نيدفيد

مفاجأة.. سيف زاهر يكشف قرار محمد عبد المنعم بشأن الرحيل عن الأهلي

السعودية.. قرار عاجل يخص الوافدين وتنفيذه في هذا الموعد

ترشيحاتنا

أقل من 2000 جنيه.. مفاجأة بشأن أسعار الذهب اليوم

وقت إضافي ولا ركلات جزاء.. ماذا يحدث حال تعادل المنتخب الأولمبي وغينيا؟!

الضرائب: بدء تطبيق المرحلة الرابعة لمنظومة الإيصال الإلكتروني من 15 يوليو

أوائل الدبلومات الفنية 2023| نائب وزير التعليم يهنئهم تليفونيا والنتيجة خلال ساعات

رفع العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا إلى مستوى السفراء

ضوابط تقديم الشيشة في المقاهي والكافيهات.. تعرف عليها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزهم الجدي.. أبراج تتميز بجلد الذات ولا تسامح نفسها عن الفشل أبدا

الملك تشارلز يحتفل بمرور 25 عاما على بقاء يخت بريتانيا بإدنبرة.. ما قصته؟

بتكلم نفسها على حافة مبنى عال.. ممثلة أمريكية شهيرة تثير جدلا بالشبشب| فيديو

صمم أبجدية مناسبة لعلم الأصوات اللبناني.. ذكرى ميلاد الشاعر سعيد عقل

فيديو

أثارت الجدل واحتلت التريند.. فتاة أوروبية تمسك يد عمرو دياب.. من تكون؟ |فيديو جراف

استعانت بمصر والجزائر .. روسيا تعلن إنشاء محطة فضاء دولية بحلول 2032

اتخانقوا بالمايوهات.. شجار عنيف وألفاظ بذيئة بين أولاد الذوات في الساحل الشمالي

دعوات لمنع مشاركته بمهرجان قرطاج.. تصاعد أزمة خناقة أحمد سعد في تونس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ