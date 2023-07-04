أوائل الدبلومات الفنية 2023| نائب وزير التعليم يهنئهم تليفونيا والنتيجة خلال ساعات

تلقى موقع صدى البلد العديد من الاستفسارات بشأن أوائل الدبلومات الفنية 2023 ، وذلك بمناسبة الإعلان عن اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 خلال ساعات .

ومن جانبه علم موقع صدى البلد من مصادره بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن قائمة أوائل الدبلومات الفنية 2023 ، لن يتم إعلانها بشكل رسمي إلا بعد اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

و يجري الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، اتصالا هاتفيا مع أوائل الدبلومات الفنية 2023 لتهنئتهم بالتفوق وحثهم على الاستمرار في الجد والاجتهاد طوال العمر .

وسوف تدعو وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أوائل الدبلومات الفنية 2023 ، للحضور إلى مقر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتكريمهم بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

أوائل الدبلومات الفنية 2023

وسوف تشمل قامة أوائل الدبلومات الفنية 2023 ، الطلاب الحاصلين على أعلى الدرجات على مستوى جمهورية مصر العربية ، في جميع التخصصات " زراعي، وصناعي، وتجاري، وفندقي" بجميع الأنظمة “ السنوات الثلاث، وإعداد مهني، والسنوات الخمس، وتعليم وتدريب مزدوج، وتكنولوجيا تطبيقية” .

وستذكر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في قائمة أوائل الدبلومات الفنية 2023 ، صورة كل طالب وطالبة و المجموع الكلي ، والمحافظة ، واسم المدرسة

جدير بالذكر أنه في العام الماضي ، كان أوائل الدبلومات الفنية قد بلغ عددهم 29 طالب وطالبة ( 20 طالبة + 9 طلاب) من 13 محافظة ضمت محافظات الشرقية، والقليوبية، والجيزة، والإسكندرية، والإسماعيلية، والقاهرة، والبحيرة، وكفر الشيخ، والغربية، والمنوفية، والدقهلية، والوادى الجديد، وبورسعيد

حيث اكتسحت الطالبات قائمة أوائل الدبلومات الفنية العام الماضي ، وهو ما لفت انتباه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، وجعلها تشيد بمستوى اجتهاد طالبات الدبلومات الفنية

نتيجة الدبلومات الفنية 2023

يعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال ساعات نتيجة الدبلومات الفنية 2023 ، بحيث تكون نتيجة الدبلومات الفنية 2023 على موقع وزارة التربية والتعليم غدا الاربعاء على اقصى تقدير ان لم تظهر قبل ذلك

وتصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا رسمي بعد اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 ، تكشف خلاله التفاصيل الاتية :