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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم .. 4 خطوات للحصول عليها

نتيجة الدبلومات الفنية
نتيجة الدبلومات الفنية 2023

يظهر بعد قليل على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم ، بعد اعتمادها رسميا من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويتساءل جميع طلاب الدبلومات الفنية الآن عن خطوات التعامل مع رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم على موقع وزارة التربية والتعليم ، للحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم بشكل سهل و سريع بدون أي أعطال .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إن التعامل مع رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم على موقع وزارة التربية والتعليم  ، سيكون سهلا على الطلاب من خلال اتباع الخطوات التالية :

  • ادخل على رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس على بوابة مركز المعلومات https://emis.gov.eg/ ، أو  بوابة التعليم الفني https://fany.emis.gov.eg/ 
  • ادخل رقم الجلوس
  • حدد النوعية (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي)
  • اضغط على عرض النتيجة

ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم على موقع وزارة التربية والتعليم 

ويشهد مقر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجديد في العاصمة الإدارية ، عقد مؤتمر صحفي عاجل للدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم ، والدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني ، لإعلان ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم على موقع وزارة التربية والتعليم 

حيث يشهد مؤتمر إعلان ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم على موقع وزارة التربية والتعليم  ، الكشف عن أسماء أوائل الدبلومات الفنية 2023 ومحافظاتهم وترتيبهم واسماء مدارسهم والمجاميع الحاصلين عليها في مختلف النوعيات والتخصصات والانظمة .

كما يشهد مؤتمر إعلان ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم على موقع وزارة التربية والتعليم ، الكشف عن نسب النجاح في مختلف النوعيات والتخصصات والأنظمة ، وعدد الطلاب الذين حضروا امتحانات الدبلومات الفنية 2023 ، وعدد الطلاب الناجحين في نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم على موقع وزارة التربية والتعليم 

كما سيعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني موعد عقد امتحانات الدبلومات الفنية 2023 للدور الثاني ، التي سيخوضها الطلاب الذين لم يحالفهم الحظ في الدور الأول .

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