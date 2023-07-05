تحميل نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم على موقع وزارة التعليم|ومؤتمر صحفي بعد قليل

يعقد بعد قليل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مؤتمرا صحفيا لإعلان ظهور نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

يأتي ذلك بحضور عددا من قيادات التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم وعلى رأسهم : الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، و الدكتور محمد موسي عمارة رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية 2023.

وسيشهد مؤتمر إعلان ظهور نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إعلان ما يلي :

أوائل الدبلومات الفنية 2023

إجمالي عدد الطلاب الذين حضروا امتحانات الدبلومات الفنية 2023 وعدد الناجحين في نتيجة الدبلومات الفنية 2023

نسبة النجاح في نتيجة الدبلومات الفنية 2023 نظام 5 سنوات

نسبة النجاح في نتيجة الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات

نسبة النجاح في نتيجة الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات لطلاب التعليم والتدريب المزدوج

نسبة النجاح في نتيجة الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات لطلاب البرامج المطورة وفق منهجية الجدارات

نسبة النجاح في نتيجة الدبلومات الفنية 2023 لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية نظام 3 سنوات

نسبة النجاح في نتيجة الدبلومات الفنية 2023 نظام لطلاب الاعداد المهني

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023

رابط نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم

ينتظر جميع طلاب الدبلومات الفنية 2023 بفارغ الصبر ، تفعيل رابط نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني .

ويظهر رابط نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على بوابة مركز المعلومات من خلال الضغط على https://emis.gov.eg/ ، كما يظهر رابط نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على بوابة التعليم الفني https://fany.emis.gov.eg/

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه على رابط نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تظهر نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم ، في شكل درجات وليس تقديرات

حيث يجد كل طالب من طلاب الدبلومات الفنية 2023 ، على رابط نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، درجاته في كل مادة ، ومجموعه الكلي ، ومواد الروسب في حال وجودها.

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن رابط نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، يقدم لطلاب الدبلومات الفنية نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم بشكل مجاني لا يحتاج إلى دفع اي مبالغ بطريقة الدفع الالكتروني