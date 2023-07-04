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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نتيجة الدبلومات الفنية .. المنوفية تحصد مركزين ضمن العشر الأوائل على مستوى الجمهورية

اوائل المنوفية علي
اوائل المنوفية علي الدبلومات الفنية

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أن المحافظة حصلت على مركزين ضمن العشر الأوائل على مستوى الجمهورية فى امتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام ، حيث حصل الطالب عمر محمد محمدى على المركز الأول على مستوى الجمهورية بمدرسة العربى تكنولوجيا تطبيبقية ، كما حصلت الطالبة ندى أيمن عشرى على المركز الأول على مستوى الجمهورية تخصص سياحة وفنادق .


وقدم محافظ المنوفية خالص تهانيه القلبية للطلاب الأوائل وأسرهم ، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح فى مسيرتهم العلمية كونهم نماذج مشرفة ومثالاً يحتذى به فى الجد والإجتهاد ، مشيرا إلى أن المنوفية تحتل الصدارة والريادة بين محافظات الجمهورية.

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 فى مجال التعليم ، فضلا عن أنها تحصد مراكز متقدمة كل عام فى نتائج الشهادات الثانوية والفنية .

 

واكد أن الدولة تولى اهتماماً بالغاً بالتعليم الفنى بإعتبارة النواة الأساسية فى تقدم الأمم من خلال إعدادا وتأهيل الكوادر المدربة لسوق العمل للمساهمة فى تحقيق التنمية المستدامة .

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الأول على مستوى الجمهورية المنوفية امتحانات الدبلومات الفنية سياحة وفنادق محافظ المنوفية

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