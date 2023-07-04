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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بنت المنوفية الأولي علي المدارس الفندقية: والدي رفض التحاقي بالدبلومات وتمسكت بـ"حلمي"

ندي الأولي علي مستوي
ندي الأولي علي مستوي الجمهورية بالدبلومات الفنية

بصوت يملأه الفرح والثقة قالت الطالب ندي ايمن عشري ابنة قرية اينهس بمركز قويسنا في محافظة المنوفية والحاصلة علي المركز الاول علي مستوي الجمهورية تخصص سياحة وفنادق، إنها كانت تتوقع أن تكون الأولي علي المدرسة أو المحافظة ولم تتوقع أن تكون الأولي علي الجمهورية.

وقالت في تصريحات خاصة لصدي البلد، إن نائب وزير التربية والتعليم اتصل بها لتهنئته بالحصول علي المركز الاول علي مستوي الجمهورية تخصص سياحة بمجموع 96.5٪ بين أوائل الدبلومات الفنية.

واكدت انها اجتهدت هذا العام من أجل الحصول علي مركز متقدم وحرصت علي المذاكرة أولا باولا وزاد تركيزها في التيرم الثاني وايضا حصلت علي دروس خصوصية في التيرم التاني خصوصا اخر شهرين.

المنوفية تحصد مركزين لأوائل الدبلومات الفنية على مستوى الجمهورية

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وتابعت أنها حصلت علي مجموع 262.5 درجة في الشهادة الاعدادية ورفضت أسرتها أن تلتحق بالدبلوم الفني لكنها أصرت علي تحقيق حلمها بالدراسة في سياحة وفنادق، قائلة " بابا كان رافض خالص انا الصغيرة واختي الكبيرة كلية تمريض والوسطي في الفرقة الثالثة بالطب البيطري".

واوضحت أنها تكرمت كثيرا خلال دراستها لتفوقها وأثبتت أن قرارها كان صحيحا، مؤكدة أنها تتمني أن تكمل دراستها بكلية السياحة والفنادق وتعمل معيدة وتفتح مطعم كبير باسمها.

واستكملت أن لأسرتها دور كبير في تفوقها حيث يعمل والدها ميكانيكي سيارات ووالدتها ربة منزل وهي الابنة الصغري لأسرتها.

واكدت أن الدبلومات الفنية ليست للطلاب الفاشلين كما سمعت في بداية التحاقي بها ولكنها تكمل الثانوية العامة.

وقد اعلنت مديرية التربية والتعليم محافظة المنوفية عن حصول اثنين من طلاب الدبلومات الفنية علي المراكز الأولي بين طلبة الدبلومات الفنية من أبناء محافظة المنوفية.
 وحصل الطالب عمر محمد محمدى علي المركز الاول علي مستوي الجمهورية في الدبلومات الصناعية من مدرسة العربي تكنولوجيا تطبيقية.

كما حصلت الطالبة ندي ايمن عشري علي المركز الاول فندقي من قرية ابنهس بمركز قويسنا علي المركز الاول جمهورية.

فيما قام محمود الفولي وكيل تعليم المنوفية بالاتصال بهم وتهنئتهم بالحصول علي المراكز الأولي علي مستوي الجمهورية.

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