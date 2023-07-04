الأول على الدبلومات الفنية: اختيار مدرسة العربي قراري وأتمني الالتحاق بالهندسة

احتفلت أسرة الطالب عمر محمد محمدي ابن مدينة قويسنا في محافظة المنوفية بحصوله علي المركز الأول في الدبلومات الفنية المدارس التكنولوجيا التطبيقية علي مستوي الجمهورية.

وقال عمر محمد، إنه التحق بمدرسة توشيبا العربي بعد حصوله علي مجموع 270 من 280 بالشهادة الإعدادية وقرر أن يبتعد عن الثانوية العامة حيث وجد أن مدرسة توشيبا العربي افضل له.

وأكد لصدى البلد، أن نائب وزير التربية والتعليم اتصل به تليفونيا لتهنئته بحصوله علي المركز الأول علي مستوي الجمهورية، قائلا: "انا ما كنتش مصدق وطاير من الفرحة وبابا وماما واخواتي".

وأشار عمر إلي أنه اتخذ قرار الالتحاق بالدبلومات الفنية بمفرده ووافقه والده الذي يعمل مدرسا حيث أنه رأي العديد من المميزات بمدرسة العربي التي تؤهله لسوق العمل.

وأكد أنه حصل علي المركز الأول في الصف الأول الثانوي علي مستوي المدرسة وفي الصف الثاني حصل علي المركز. الثاني وتوقع أن يكون بين أوائل المدرسة وليس الجمهورية.

وأوضح أن المدرسة وفرت كل الإمكانيات لتفوقه ولم يأخذ دروس خصوصية في مدرسته، مؤكدا أنها تجربة مهمة وجديدة ومدرسة توهل لسوق العمل.

وتابع أن حلمه الالتحاق بكلية الهندسة واستكمال تعليمه مع العمل لتحقيق حلمه.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم محافظة المنوفية عن حصول اثنين من طلاب الدبلومات الفنية علي المراكز الأولي بين طلبة الدبلومات الفنية من أبناء محافظة المنوفية.



وحصل الطالب عمر محمد محمدى علي المركز الأول علي مستوي الجمهورية في الدبلومات الصناعية من مدرسة العربي تكنولوجيا تطبيقية.

كما حصلت الطالبة ندى أيمن عشري علي المركز الأول فندقي من قرية ابنهس بمركز قويسنا علي المركز الاول جمهورية.

واتصل محمود الفولي وكيل تعليم المنوفية بهما وهنأهما بالحصول علي المراكز الأولي علي مستوي الجمهورية.



