لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس .. شوف درجاتك

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفعيل رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 على موقع وزارة التربية والتعليم.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إنها تقدم خدمة الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 على رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بالمجان.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 على موقع وزارة التربية والتعليم ، يقدم لكل طالب درجاته في جميع المواد ، ومجموعه الكلي ، ومواد الرسوب إن وجدت.

وبعد تفعيل رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 على موقع وزارة التربية والتعليم ، تعلن وزارة التربية والتعليم نتيجة الدبلومات الفنية 2023 في اليوم التالي بجميع مدارس التعليم الفني على مستوى الجمهورية .

ويمكن لجميع الطلاب الدخول الان على رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال من خلال بوابة مركز المعلومات https://emis.gov.eg/ ، أو من خلال بوابة التعليم الفني https://fany.emis.gov.eg/

رابط نتيجة الدبلومات الفنية .. اعرف نتيجتك بهذه الخطوات

ادخل على رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس على بوابة مركز المعلومات https://emis.gov.eg/ ، أو بوابة التعليم الفني https://fany.emis.gov.eg/

https://emis.gov.eg/ https://fany.emis.gov.eg/ ادخل رقم الجلوس

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واعتمد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، نتيجة الدبلومات الفنية 2023 ، وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن قائمة أوائل الدبلومات الفنية 2023 تضم 22 طالبة من إجمالي 29 اسم في القائمة ، حيث احتلت الطالبات قائمة أوائل الدبلومات الفنية 2023

ويعقد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مؤتمرا صحفيا لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني .

ويحضر مؤتمر نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم مع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عددا من قيادات وزارة التربية والتعليم ، وعلى رأسهم : الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، و الدكتور محمد موسي عمارة رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية 2023.