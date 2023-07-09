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تعليم

لجنة خاصة| تحرك عاجل من وزير التعليم بشأن طلاب الثانوية العامة “الغشاشين”

وزير التعليم في سوهاج
وزير التعليم في سوهاج اليوم

حرص الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، في مستهل زيارته للمحافظة، على التواصل مع غرفة العمليات المركزية عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمقر مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة 2023 اليوم الخاصة بمادة الجيولوجيا والعلوم البيئية للشعبة العلمية علوم،  ومادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) للشعبة العلمية رياضة، ومادة علم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، والاطمئنان على وصول الأسئلة إلى جميع مقر اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور ياسر محمود مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

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كما اطمأن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على تنفيذ كافة تعليمات الوزارة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023 ،  والخاصة بتوزيع ورق إجابة البابل شيت وورق إجابة الأسئلة المقالية قبل بدء الامتحان بـ١٠ دقائق، وفتح أبواب اللجان من الساعة الثامنة والربع صباحًا، لتنفيذ إجراءات التفتيش للطلاب بدقة قبل دخول اللجان.

 

وأكد  وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن أي طالب ثانوية عامة 2023 سيتم رصده عبر مواقع التواصل الاجتماعي يصرح بأنه قام بالغش داخل اللجنة أثناء الامتحان سيتم تصحيح أوراق إجابته في لجنة خاصة، مشددا على أن الوزارة لديها كافة أدوات الرصد لمختلف الفيديوهات التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

فريق مكافحة الغش الإلكتروني 

وأضاف الدكتور رضا حجازي  وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن طالب الثانوية العامة 2023 الذي يتم رصده من خلال فريق مكافحة الغش الإلكتروني أثناء قيامه بالغش الإلكتروني باستخدام الهاتف المحمول يتم التحفظ على جهاز الهاتف المحمول المستخدم، وعمل محضر إثبات حالة بالوقائع المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، فضلا عن فحص هاتفه المحمول وفي حال ثبوت اتصاله خلال وقت الامتحان بأحد المدرسين بأي وسيلة من الوسائل سواء عبر اتصال هاتفي أو عبر تطبيقات التواصل المختلفة سيتم تحويل المدرس للتحقيق أيضا.

 

وشدد  وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أن الوزارة حريصة على اتخاذ كافة الإجراءات الحاسمة التي من شأنها التصدي للغش بكافة أشكاله لضمان انتظام سير امتحانات الثانوية العامة 2023 .

 

ومن جانبه، رحب اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بالدكتور رضا حجازي خلال زيارته للمحافظة، معربا عن خالص التوفيق والنجاح للدكتور رضا حجازي وكافة العاملين بمنظومة الامتحانات لجهودهم الكبيرة لضمان انتظام سير الامتحانات.

 

والجدير بالذكر أن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الدور الأول بمحافظة سوهاج 29558 طالبًا، من بينهم 8101 طالب بالشعبة الأدبية، و 19614 طالبا بالشعبة العلمية علوم، وعدد 1843 بالشعبة العلمية رياضيات،  وذلك من خلال 70 لجنة سير على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى لجنة واحدة للطلاب المكفوفين ولجنة واحدة لطلاب مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا.

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