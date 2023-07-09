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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

محافظ سوهاج يستقبل وزير التعليم لمتابعة انتظام سير امتحانات الثانوية العامة

وزير التعليم في سوهاج
وزير التعليم في سوهاج اليوم

استقبل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، صباح اليوم الأحد، بديوان عام المحافظة، الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال زيارته لمحافظة سوهاج، لمتابعة انتظام سير امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ الدور الأول، وذلك بحضور الدكتور ياسر محمود مدير مديرية التربية والتعليم بسوهاج.

وأكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حرصه الشديد على متابعة سير أعمال امتحانات الثانوية العامة 2024 بمختلف محافظات الجمهورية، لضمان الانضباط، والتأكد من تنفيذ جميع الإجراءات والقواعد المنظمة للامتحانات.

ومن جانبه، رحب محافظ سوهاج بزيارة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني للمحافظة، مؤكدا أن المحافظة تحرص على انتظام سير الامتحانات بسلام، وتوافر كافة التجهيزات اللازمة بمقار اللجان لاستقبال الطلاب والمراقبين، وتوفير المناخ المناسب لأداء الامتحانات، لافتا إلى التنسيق والتواصل المستمر بين غرفة العمليات بالمحافظة، و الغرفة المركزية بالوزارة، وغرفة عمليات مديرية التربية والتعليم، وغرف العمليات الفرعية بالمراكز لتلقى أي بلاغات والتعامل معها بشكل فوري.

وزير التعليم في سوهاج اليوم
وزير التعليم في سوهاج اليوم
وزير التعليم في سوهاج اليوم
وزير التعليم في سوهاج اليوم
الثانوية العامة التربية والتعليم التعليم امتحانات رضا حجازى سوهاج محافظ سوهاج

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