عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اتسرب عالطول .. شاومينج ينشر أسئلة وإجابات جيولوجيا الثانوية العامة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تشهد  جروبات شاومينج على تليجرام تداولا لصور قيل أنها تخص أسئلة امتحان الجيولوجيا 2023 الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة 2023 الآن داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 .

وبمجرد نشر أسئلة امتحان الجيولوجيا 2023 ، الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة 2023 الآن داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 بدأ شاومينج في نشر الإجابات.

يأتي ذلك بعد مرور 20 دقيقة من توزيع امتحان الجيولوجيا 2023 على طلاب علمي علوم داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 .

ويقوم الآن فريق مكافحة الغش الإلكتروني في غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم ، بتتبع الصور المتداولة على تليجرام ، لتحديد مكان وهوية مصورها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده .

عقوبات مصوري امتحانات الثانوية العامة 2023

بمجرد ضبط أي طالب أو طالبة أثناء تصوير ورقة أي من امتحانات الثانوية العامة 2023 ،  يتم التحفظ على جهاز الهاتف المحمول المستخدم في تصوير الامتحان ، ثم يتم عمل محضر إثبات حالة بالواقعة المضبوطة، ثم يتم التحقيق مع الطالب أو الطالبة ،  ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب او الطالبة ، بتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، كما تم استدعاء الملاحظين في اللجنة المذكورة للتحقيق بمقر الوزارة. 

ماذا يمتحن طلاب الثانوية العامة 2023 اليوم ؟

يؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 شعبة علمي علوم اليوم الأحد الموافق 9 يوليو 2023 امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية ، ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 شعبة علمي رياضة امتحان التفاضل والتكامل ، ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 شعبة ادبي امتحان علم النفس والاجتماع .

كما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية) فترة أولى، ومادة مقاييس المفاهيم (اللغة الأجنبية الثانية) فترة ثانية، ويؤدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان التاريخ (ورقة أولى).                         

امتحانات الثانوية العامة 2023 الثانوية العامة 2023 الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة امتحان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه| الذهب يتراجع بقوة مجددا وعيار 21 الآن يسجل أدنى مستوياته

جهاد جريشة يفجر مفاجأة بشأن طرد محمود صابر أمام المغرب

نجم الأهلي السابق: إمام عاشور قدم فروض الولاء والطاعة

رجعت تاني.. انخفاض جديد في أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 9-7-2023

بعد وصولها 130 جنيها.. تراجع مفاجئ في أسعار البيض وهذا ثمن الكرتونة الآن

بوست من شوبير بعد تقدم فيوتشر على الزمالك

تعليق نارى من ميدو على فيديو رقص محمد صلاح مع أحمد سعد

هبوط غير مسبوق للأسمنت والحديد يتراجع.. ماذا يحدث بأسعار مواد البناء؟

ترشيحاتنا

مشهد لم يحدث من قبل.. سائق قطار بأوغندا يتجنب كارثة.. فيديو

اتسرب عالطول .. شاومينج ينشر أسئلة وإجابات جيولوجيا الثانوية العامة

90 ألف طالب من القسم الأدبي بالثانوية الأزهرية ينهون امتحانات العام اليوم.. فيديو

شاومينج لطلاب الثانوية العامة 2023: «صوّر الامتحان وخد الحل»

أمريكا تشجع مواطنيها على تناول عقار الزومبي.. ما القصة؟

بعد قليل .. حسم مصير مرتضي منصور من رئاسة الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قلبت السعودية.. ملابس ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا

تحسين الدورة الدموية والأداء.. فوائد غير متوقعة لـ البطيخ الأصفر والأحمر

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من عين الجمل ؟

ثقافة أسيوط تحتفل بثورة 30 يونيو| صور

فيديو

رامي صبري يكشف تفاصيل في حياته الشخصية والفنية.. فيديو

عمل حاجة مقرفة لما النور قطع.. إيمان العاصي تكشف تفاصيل اعتداء جارها عليها

فيديو فاجأ الجميع |عروسة لبست بدلة رقص شفافة وقلعت فستانها فى فرحها

للأغنياء.. حكاية جزيرة يونانية جمعت محمد صلاح واحمد سعد وساويرس ومحمد رمضان|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ