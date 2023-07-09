اتسرب عالطول .. شاومينج ينشر أسئلة وإجابات جيولوجيا الثانوية العامة

تشهد جروبات شاومينج على تليجرام تداولا لصور قيل أنها تخص أسئلة امتحان الجيولوجيا 2023 الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة 2023 الآن داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 .

وبمجرد نشر أسئلة امتحان الجيولوجيا 2023 ، الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة 2023 الآن داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 بدأ شاومينج في نشر الإجابات.

يأتي ذلك بعد مرور 20 دقيقة من توزيع امتحان الجيولوجيا 2023 على طلاب علمي علوم داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 .

ويقوم الآن فريق مكافحة الغش الإلكتروني في غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم ، بتتبع الصور المتداولة على تليجرام ، لتحديد مكان وهوية مصورها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده .

عقوبات مصوري امتحانات الثانوية العامة 2023

بمجرد ضبط أي طالب أو طالبة أثناء تصوير ورقة أي من امتحانات الثانوية العامة 2023 ، يتم التحفظ على جهاز الهاتف المحمول المستخدم في تصوير الامتحان ، ثم يتم عمل محضر إثبات حالة بالواقعة المضبوطة، ثم يتم التحقيق مع الطالب أو الطالبة ، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب او الطالبة ، بتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، كما تم استدعاء الملاحظين في اللجنة المذكورة للتحقيق بمقر الوزارة.

ماذا يمتحن طلاب الثانوية العامة 2023 اليوم ؟

يؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 شعبة علمي علوم اليوم الأحد الموافق 9 يوليو 2023 امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية ، ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 شعبة علمي رياضة امتحان التفاضل والتكامل ، ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 شعبة ادبي امتحان علم النفس والاجتماع .

كما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية) فترة أولى، ومادة مقاييس المفاهيم (اللغة الأجنبية الثانية) فترة ثانية، ويؤدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان التاريخ (ورقة أولى).