ضبط طالب صور فيديو بإحدى لجان الثانوية العامة وإحالة الملاحظين للتحقيق

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا عاجلا ، قالت خلاله، إنه في إطار الفيديو الذي تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لطالب يقوم بتصوير فيديو داخل احدى لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 ، تؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الطالب المذكور يدعى "ي.ح" تم ضبطه أثناء تأدية امتحان مادة اللغة الإنجليزية، يوم الخميس الماضي، بلجنة تابعة لإدارة أشمون التعليمية بمحافظة المنوفية.

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه قد تم التحفظ على جهاز الهاتف المحمول المستخدم مع الطالب، وعمل محضر إثبات حالة بالوقائع المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

كما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيانها الرسمي الصادر منذ قليل ، أنه تمت إحالة الملاحظين باللجنة المذكورة للتحقيق بمقر ديوان عام الوزارة.

التربية والتعليم تناشد الطلاب الالتزام بكافة الاجراءات المتعلقة بسير الامتحانات،

وقال البيان : تهيب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأبنائها الطلاب الالتزام بكافة الاجراءات المتعلقة بسير الامتحانات، كما تهيب الوزارة بأولياء الأمور تقديم التوعية الكافية لأبنائهم حفاظا على مستقبلهم وتجنب تعرضهم للإجراءات القانونية الخاصة بمكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.