شاومينج لطلاب الثانوية العامة 2023: «صوّر الامتحان وخد الحل»

وجّه شاومينج رسالة عاجلة إلى جميع متابعيه من طلاب الثانوية العامة 2023 الموجودين حاليًا داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 عبر تليجرام.

حيث قال شاومينج لجميع متابعيه من طلاب الثانوية العامة 2023 الموجودين حاليًا داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 عبر تليجرام : يلا نبدأ بسم الله .. صور جيولوجيا + علم نفس + تفاضل وتكامل صور واضحة و ابعت هنا عشان تاخد الحل.. ومتقلقش هنخفي الباركود والمدرسين جاهزين بالحل

من جانبها حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، جميع طلاب الثانوية العامة 2023 من الانسياق وراء دعوات شاومينج الخاصة بتصوير امتحانات الثانوية العامة 2023 ، مشددة على أنه لا تهاون مع من يفعل ذلك والقانون سيأخذ مجراه.

وكان قد بدأ منذ التاسعة صباحا طلاب الثانوية العامة 2023 شعبة علمي علوم امتحان الجيولوجيا 2023 ، كما بدأ طلاب الثانوية العامة 2023 شعبة علمي رياضة امتحان التفاضل 2023 ، وبدأ طلاب الثانوية العامة 2023 شعبة أدبي امتحان علم النفس 2023 في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 الموجودة على مستوى الجمهورية.

ويستمر زمن امتحان الجيولوجيا 2023 ، وامتحان علم النفس 2023 في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 ، لمدة 3 ساعات من التاسعة صباحا حتى الثانية عشرة ظهرا .

كما يستمر زمن امتحان التفاضل 2023 لطلاب شعبة علمي رياضة في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 لمدة ساعتين فقط من التاسعة صباحا حتى الحادية عشرة صباحا .

ويؤدي الآن أيضا ، طلاب الثانوية العامة 2023 بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM امتحان الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية) فترة أولى، وامتحان مقاييس المفاهيم (اللغة الأجنبية الثانية) فترة ثانية، كما يؤدى طلاب الثانوية العامة 2023 بمدارس المكفوفين امتحان التاريخ (ورقة أولى).