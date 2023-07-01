استئناف امتحانات الثانوية العامة 2023 غدا .. الطلاب يؤدون الفيزياء والتاريخ

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم استئناف امتحانات الثانوية العامة 2023 غدا الأحد الموافق 2 يوليو 2023 في جميع محافظات الجمهورية حسب المواعيد المذكورة في جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 غداً الأحد امتحان الفيزياء 2023 للشعبة العلمية ، وامتحان التاريخ 2023 للشعبة الادبية

وقد حدد جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 زمن الاجابة لـ امتحان الفيزياء 2023 و امتحان التاريخ 2023 بـ ثلاث ساعات تبدأ من التاسعة صباحا وحتى الثانية عشر ظهرا في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 الموجودة على مستوى الجمهورية .

ويؤدي غداً أيضاً ، طلاب الثانوية العامة 2023 الدارسين في مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مقاييس المفاهيم (الفيزياء)، بينما يؤدى طلاب الثانوية العامة 2023 مدارس المكفوفين امتحان الفلسفة فترة أولى، وامتحان المنطق فترة ثانية.

وكانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه قد سارت أجواء امتحانات الثانوية العامة 2023 التي تم تأديتها حتى الآن ، بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : تقوم غرفة العمليات المركزية في وزارة التربية والتعليم والتعلمي الفني ، قبل بدء امتحانات الثانوية العامة 2023 بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما يقوم فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2023 المقرر اداءها بعد عيد الأضحى 2023 وفقا لـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمي علوم 2023

الاحد 2 يوليو : الفيزياء

الخميس 6 يوليو : اللغة الاجنبية الاولى

الاحد 9 يوليو : الجيولوجيا

الخميس 13 يوليو : الاحياء

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمي رياضة

الاحد 2 يوليو 2023 : الفيزياء

الثلاثاء 4 يوليو 2023 : الاستاتيكا

الخميس 6 يوليو 2023 : اللغة الاجنبية الاولى

الأحد 9 يوليو 2023 : التفاضل والتكامل

الثلاثاء 11 يوليو 2023 : الديناميكا

الخميس 13 يوليو 2023 : الجبر والهندسة الفراغية

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 أدبي