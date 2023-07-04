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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس .. وزير التعليم يعتمدها خلال ساعات

نتيجة الدبلومات الفنية
نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم

يعتمد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس خلال ساعات ، حيث أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم ، أن اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس سيكون غداً الأربعاء على اقصى تقدير إن لم يكن قبل ذلك .

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس ، إلكترونيا أولا على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن يتم إعلانها في اليوم التالي في جميع المدارس الفنية الموجودة على مستوى الجمهورية 

رابط  نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس

وبعد اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 مباشرة ، تصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا رسمياً تعلن خلاله رابط  نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس

ويظهر نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، من خلال بوابة مركز المعلومات https://emis.gov.eg/ ، أو من خلال بوابة التعليم الفني https://fany.emis.gov.eg/ 

ماذا يحدث قبل إعلان رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس ؟

  • مراجعة نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم في شكلها النهائي في الكنترول.
  • اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم من جميع المسئولين عن كنترول الدبلومات الفنية 2023
  • يقوم مسئولو الكنترول بعرض نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم على نائب وزير التربية والتعليم للتوقيع عليها
  • يقوم نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني بعرض نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم على الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لإعتمادها الاعتماد الرسمي النهائي
  • يتم اعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم إلكترونيا على موقع وزارة التربية والتعليم
  • يتم اعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم في المدارس في اليوم التالي لإعلانها على موقع وزارة التربية والتعليم

أوائل الدبلومات الفنية 2023 

بعد اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس ، تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قائمة أوائل الدبلومات الفنية 2023 

وتكشف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي أسماء وصور أوائل الدبلومات الفنية 2023 ، ومحافظاتهم واسماء مدارسهم ، ومجاميعهم 

ويقوم الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني بالاتصال هاتفيا بـ اوائل الدبلومات الفنية 2023 لتهنئتهم على التفوق و التأكيد على تكريمهم في وزارة التربية والتعليم قريبا

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