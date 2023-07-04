فتح لجان الثانوية العامة وإدخال الطلاب.. وتعليمات بتوزيع ورق إجابة الاستاتيكا مبكراً

قرر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح أبواب لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 أمام الطلاب من الساعة الثامنة والربع صباحًا، لتنفيذ إجراءات التفتيش بالعصا الإلكترونية لجميع الطلاب بدقة قبل دخول اللجان.

كما أصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات عاجلة لجميع رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة 2023، شدد خلالها على ضرورة تنفيذ التعليمات الخاصة بتوزيع ورق إجابة البابل شيت وورق إجابة الأسئلة المقالية قبل بدء الامتحان بـ 10 دقائق.

وشدد الدكتور رضا حجازي على جميع رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة 2023، بضرورة تعويض الوقت للطلاب الذين تأخر حصولهم على ورقة الأسئلة في جميع اللجان.

ويؤدي اليوم، الثلاثاء الموافق 4 يوليو 2023، طلاب الثانوية العامة 2023 شعبة علمي رياضة امتحان الاستاتيكا 2023، من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الحادية عشرة صباحا.

كما يؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM امتحان مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا) لشعبة العلوم، ومادة مقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية) لشعبة الرياضيات.

ويؤدى اليوم أيضاً طلاب الثانوية العامة 2023 بمدارس المكفوفين امتحان اللغة الأجنبية الثانية (ورقة أولى) فترة أولى، واللغة الأجنبية الثانية (ورقة ثانية) فترة ثانية.

وحرص خالد عبد الحكم، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة 2023، قبل بدء امتحان الاستاتيكا 2023، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، واطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 بجميع محافظات الجمهورية.